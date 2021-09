Battery swap, ci riprova Ample col suo retrofit

La sostituzione rapida della batteria è. La prima a provarci fu una società israeliana,, che già dieci anni fa aveva realizzato un impianto robotizzato in grado di cambiare la batteria in pochi minuti, rimpiazzando quella scarica con una “piena”. Fallì nel 2013.a sua volta realizzò un prototipo per la Model S nel 2013, ma abbandonò il progetto due anni dopo. Ora la cinese NIO ha resuscitato il progetto realizzando 131 impianti in 58 città della Cina, riservati però ai soli possessori delle sue auto.