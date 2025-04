Battery swap 2, la riscossa: cosa c’è dietro l’alleanza fra CATL e NIO

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Battery swap 2, la riscossa. L’effetto composto di due innovazioni dirompenti come la guida autonoma e il Vehicle to grid (V2G) potrebbero rilanciarne una terza: la sostituzione rapida della batteria. E l’integrazione tra di esse, dare un impulso decisivo alla transizione elettrica. Non solo quella dei trasporti, ma dell’economia globale.

Anche per questo, probabilmente, il numero uno cinese e mondiale delle batterie per autotrazione CATL ha affiancato l’unico car maker, NIO, che si è già buttato sul battery swap di massa. Oggi ha già una rete capillare di oltre 3.000 stazioni di sostituzione in Cina e una sessantina in Europa, totalizzando oltre 66 milioni di sostituzioni (guarda il video).

Battery swap alla riscossa/L’alleanza CATL-NIO va veloce

L’accordo intende creare congiuntamente una rete di scambio di batterie e promuovere l’unificazione degli standard tecnici del settore (Leggi).

E l’ultima novità riguarda l’estensione dell’accordo alle vetture di fascia medio-bassa, che NIO lancerà a breve sul mercato globale con il nuovo marchio Firefly.

NIO Firefly sarà in vendita sul mercato cinese dal 29 aprile e a fine anno arriverà anche in Europa. Il prezzo di partenza è di 119.800 yuan che al cambio sono circa 14.400 euro. La casa automobilistica ci punta molto e crede che la gamma Firefly possa arrivare a valere nel tempo il 10% delle sue vendite complessive. Nasce quindi per essere un’auto elettrica di massa. Abilitata alla sostituzione rapida delle batterie, imporrà un fortissimo sviluppo delle stazioni di battery swap.

CATL a sua volta è già in contatto con altri costruttori intenzionati a fruire della nuova rete di scambio delle batterie, adottando gli standard fissati dai due partner. In altre parole, montando batterie intercambiabili.

Da ultimo CATL ha appena sottoscritto un accordo con il gigante petrolifero statale Sinopec per costruire entro quest’anno 500 stazioni di scambio batterie e salire fino a 10.000 stazioni nel medio termine, nelle aree rifornimento carburanti già esistenti.

Sembrava un’eresia dopo il tentativi fallimentari di Tesla e Better Place: il gioco non vale la candela

Lo scambio batterie sembrava un’eresia fino a un anno fa. Respinto sdegnosamente da tutti i costruttori europei e americani. Abbandonato da Tesla nel 2013, quando sviluppò una stazione di battery swap tra San Francisco e Los Angeles per i suoi primi modelli che è rimasta l’unica mai costruita. Naufragato con l’azienda israeliana Better Place, fallita dopo aver raccolto sul mercato 900 milioni di dollari per sviluppare una sua tecnologia.

I motivi? Gli elevati costi di capitale per predisporre le batterie di ricambio, la necessità di tenere a disposizione dei clienti enormi quantità di pacchi batteria, un costo del servizio elevato. E da ultimo, la convinzione dei costruttori che standardizzando un componente chiave della tecnologia elettrica coma la batteria sarebbe stato poi impossibile valorizzare e caratterizzare i rispettivi modelli e marchi.

Non è che oggi tutto questo sia stato superato. Oggi, però, nel battery swap si cominciano ad intravvedere opportunità che vanno ben oltre la scontata comodità dell’automobilista cliente. E che potrebbero generare ricavi sufficienti a giustificare l’imponente investimento iniziale e qualche vincolo in più nella progettazione dei veicoli.

Prima novità: più facile integrare batterie e rete

Il primo è la perfetta integrazione delle stazioni di scambio batterie nelle reti elettriche del futuro.

Mentre infatti la ricarica tradizionale, sempre più veloce ed esigente, impegna la rete con elevata richiesta di potenza solo parzialmente utilizzata (ma profumatamente pagata) dai gestori delle stazioni di ricarica, gli impianti di battery swap funzionano di fatto come grandi accumuli stazionari di energia. Stoccando decine di batterie già cariche e in carica possono prelevare energia quando le fonti rinnovabili ne producono in eccesso e cederla nei picchi di richiesta. Esattamente come fossero BESS (Battery Energy Storage System) al servizio delle rete per stabilizzarla. Il famoso V2G (Vehicle to Grid), molto complesso da gestire vettura per vettura, potrebbe finalmente diffondersi raggruppando non già i veicoli ma le loro batterie. Diventando così una risorsa, anzichè un problema per il sistema elettrico.

Seconda novità: con la guida autonoma tutto cambia

Il secondo atout riguarda l’imminente arrivo della guida autonoma, ormai quasi infallibile in marcia, ma inutilizzabile nella ricarica tradizionale alla colonnina. La sostituzione delle batterie, viceversa, è un’operazione automatizzata fin dalla progettazione iniziale. Il veicolo si limita ad entrare, attendere meno di cinque minuti e poi uscire. Tutte le auto abilitate al livello 3 di guida autonoma sono in grado di farlo senza l’ausilio del conducente.

A partire dalle flotte di taxi senza conducente, che già cominciano a circolare in Cina, Usa e in zone delimitate delle città europee. E perfino in Italia, a Brescia, con la sperimentazione dello sharing A2A

Battery Swap alla riscossa/ Non solo CATL-NIO: nelle due ruote la strada è già aperta. E poi c’è AMPLE negli Stati Uniti…

Nel frattempo, anche in altri mercati stanno iniziando a diffondersi diverse forme di sostituzione delle batterie, rivolte principalmente alle biciclette elettriche e ad altri veicoli elettrici a due ruote, dove le stazioni di sostituzione si adattano facilmente a un modello manuale grab-and-go. Per esempio Gogoro a Taiwan e Sun Mobility in India.

Ma anche per le quattro ruote torna alla ribalta qualche coraggioso. Per esempio l’ azienda statunitense Ample che propone una sua tecnologia di sostituzione delle batterie, rivolta soprattutto alle flotte aziendali.

Ample l’anno scorso ha siglato un accordo con Stellantis e ha ricevuto un investimento di 25 milioni di dollari dalla Mitsubishi. In marzo Ample e Mitsubishi hanno annunciato che inaugureranno la loro prima stazione di battery swap a Tokyo, dopo un test effettuato lo scorso anno a Kyoto in collaborazione con Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation e la principale società energetica giapponese ENEOS Holdings. Non a caso.

Che il battery swap sia avviato a una riscossa lo dice anche un rapporto di Research and Markets pubblicato a fine marzo. Sostiene che «il mercato globale della sostituzione delle batterie raggiungerà 1,46 miliardi di dollari nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 22,72 miliardi di dollari entro il 2035, con un CAGR del 31,5% dal 2025 al 2035».

