Batterie stato solido VW: arriveranno sulla Polo elettrica

Le nuove batterie dovrebbero aprire scenari nuovi anche per le moto. Finora l’ingombro delle batterie è stato un freno per molti produttori, tra cui la stessa Ducati. Ora il n.1 dell’azienda bolognese, Claudio Domenicali, cambia prospettiva: “In Ducati abbiamo una lunga tradizione nel superare i limiti tecnologici per migliorare l’esperienza di guida sia su strada, sia in pista. L’elevata densità energetica ottenuta con la tecnologia allo stato solido è perfetta per un veicolo ad alte prestazioni come una moto sportiva”. Altro italiano che ha avuto un ruolo cruciale nel progetto è Giovanni Palazzo, CEO di Elli: “Con la costruzione e la gestione di sistemi di accumulo su larga scala, diamo un contributo decisivo alla transizione energetica e alla sicurezza dell’approvvigionamento in Europa. L’apertura del nostro primo PowerCenter a Salzgitter segna il punto di partenza di una pianificazione a lungo termine per ulteriori progetti di stoccaggio. Questa nuova area di business ha un elevato potenziale di crescita. E offre l’opportunità di trasformare Elli in un fornitore olistico di energia in Europa”.