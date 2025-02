Batterie stato solido alla prova Mercedes

Batterie stato solido alla prova su strada con una Mercedes EQS leggermente modificata. La Casa tedesca conferma che i test sono iniziati. Con grandi attese.

Batterie stato solido: 25% di autonomia in più (a un costo inferiore)

Dopo i test su vari banchi di prova, il prototipo di batteria allo stato solido è stato integrato in una EQS alla fine del 2024. L’auto è stata leggermente modificata per adattarla alla nuova batteria e i test su strada sono iniziati da pochi giorni. Mercedes parla di una versione più leggera, più efficiente e con un’autonomia superiore del 25% grazie a maggiore densità energetica e riduzione del peso. Con migliore efficienza di guida e maggiore sicurezza delle celle. Questo tipo di batterie utilizza un elettrolita solido invece di uno liquido e consente l’uso di nuovi anodi come il litio-metallo. Superando così in modo significativo le celle agli ioni di litio convenzionali. La tecnologia allo stato solido ha il potenziale per aumentare la densità di energia gravimetrica delle batterie per veicoli fino a 450 Wh/kg a livello di cella, aumentando così l’autonomia di guida, fino a milla km. La densità di energia gravimetrica si riferisce alla quantità di energia immagazzinata in una cella della batteria per unità di massa.

Il partner Factorial: “Dopo il laboratorio le apllicazioni reali”

Questo parametro è fondamentale per valutare efficienza e prestazioni delle celle, soprattutto nelle applicazioni in cui il peso è un fattore critico, come nei veicoli elettrici. Mercedes assicura che tecnologia allo stato solido riduce il peso e migliora la sicurezza, aspetto quest’ultimo sul quale esistevano inizialmente perplessità.”Essere i primi a integrare con successo le batterie allo stato solido al litio-metallo in una piattaforma di produzione segna un risultato storico nella mobilità elettrica“, spiega Siyu Huang, CEO e co-fondatore di Factorial Energy, società americana specializzata nel progettare batterie allo stato solido e partner di Mercedes. “Questa scoperta dimostra che questa tecnologia ha superato i confini del laboratorio per approdare alle applicazioni reali. Stabilendo un nuovo punto di riferimento per l’intero settore. La collaborazione con Mercedes dimostra che il futuro dei veicoli elettrici non è una visione, ma una realtà che stiamo realizzando oggi“.