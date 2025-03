Batterie stato solido/3 Aspettando Godot, le celle classiche fanno miracoli

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

L’arrivo delle batterie a stato solido rappresenterà un salto di qualità dirompente per le auto elettriche. Ma non facciamoci troppe illusioni: come abbiamo visto nelle precedenti puntate ( qui la prima e qui la seconda) i tempi non saranno brevi e i costi non saranno “popolari”. Nel frattempo, però, le batterie tradizionale, quelle a elettrolita liquido o semisolido, stanno evolvendo molto rapidamente, sia nelle prestazioni sia nei costi di produzione. Vediamo come, nell’ultima puntata del nostro viaggio in compagnia di Filippo Pagliuca.

di Filippo Pagliuca

[terza puntata]

I prezzi delle batterie vanno sempre più giù e l’addio ai motori termici è sempre più vicino. La soglia critica dei 100 $/kWh è già stata infranta per alcune chimiche e i prezzi dei pacchi batteria potrebbero scendere sotto i 70 $/kWh entro il 2030, un traguardo chiave. A quel punto i veicoli elettrici diventeranno economicamente imbattibili rispetto a quelli a benzina o a diesel. Chi ancora pensa che la rivoluzione elettrica sia lontana dovrà presto ricredersi.

Prezzi, densità energetica e velocità di ricarica

L’industria delle batterie agli ioni di litio vive una trasformazione straordinaria. Nuove tecnologie, materiali all’avanguardia e processi produttivi ottimizzati stanno rivoluzionando le prestazioni di questi dispositivi. Sebbene le batterie allo stato solido attirino grande interesse, quelle tradizionali agli ioni di litio mantengono il primato sul mercato grazie ai progressi costanti in termini di costi, densità energetica e tempi di ricarica. Le innovazioni più recenti e le tendenze del settore rafforzano il ruolo delle batterie Li-ion come fondamenta della mobilità elettrica.

Andamento dei prezzi delle batterie agli ioni di litio

Nell’ultimo decennio, i costi delle batterie agli ioni di litio sono diminuiti vertiginosamente. Nel 2010, un pacco batteria costava in media oltre 1.200 $/kWh; nel 2021, il prezzo è precipitato a circa 132 $/kWh, segnando un calo dell’89%. Dopo aver toccato il minimo, nel 2022 si è registrato un lieve rialzo a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime, ma nel 2023 il valore medio è sceso nuovamente. Per i veicoli elettrici, in quell’anno, il costo si è attestato a circa 139 $/kWh per i pacchi e 89 $/kWh per le celle.

Questa discesa è frutto di economie di scala e innovazioni tecnologiche. Secondo BloombergNEF, in passato l’espansione produttiva e le ottimizzazioni tecnologiche hanno guidato la riduzione dei prezzi delle batterie agli ioni di litio mentre recentemente la diminuzione dei costi delle materie prime ha avuto un impatto significativo su questa tendenza.

Economie di scala, celle LFP e “dry coating”

L’adozione delle celle LFP (litio, ferro fosfato), in particolare, ha permesso di scendere sotto i 100 $/kWh nel 2023 per la prima volta.

Le proiezioni future sono incoraggianti: si stima che in media i pacchi batteria costeranno meno di 100 $/kWh nel 2025, arrivando potenzialmente a 64 $/kWh entro il 2030.

La transizione energetica, infatti, richiede non solo prestazioni migliori, ma anche prezzi accessibili per democratizzare la mobilità elettrica.

I produttori stanno affinando diverse strategie: Tesla, con le celle cilindriche 4680, ottimizza il formato e l’efficienza produttiva; BMW segue un percorso analogo con la piattaforma Neue Klasse (celle cilindriche 4695 e 46120). La diminuzione del cobalto nei catodi, l’aumento del nichel e la diffusione delle chimiche LFP e LMFP (LFP con manganese) garantiranno maggiore densità energetica a costi inferiori.

Un’innovazione chiave nella filiera è il dry coating, adottato ad esempio nelle celle 4680 del Cybertruck. Questo processo sostituisce il tradizionale rivestimento umido, eliminando l’uso di solventi tossici e costosi. A differenza del metodo convenzionale, che prevede la dissoluzione dei materiali attivi in un liquido e la successiva evaporazione, il dry coating applica uno strato secco tramite laminazione o compressione, semplificando la produzione, migliorando la stabilità delle celle e riducendo i costi.

Questo non solo riduce il consumo energetico nella produzione, ma abbassa anche i costi complessivi, contribuendo a rendere le celle più economiche per il consumatore finale.

Innovazioni nella densità energetica e nella chimica delle classiche batterie litio-ioni

La densità energetica delle batterie agli ioni di litio cresce grazie a materiali avanzati e nuove architetture. Nei primi anni 2010, le celle per veicoli elettrici offrivano tra 100 e 150 Wh/kg; oggi, le migliori NMC/NCA superano i 300 Wh/kg, con un progresso costante.

L’evoluzione della composizione dei catodi NMC ha visto un incremento progressivo del contenuto di nichel, passando da NMC 111 (33,3% nichel, 33,3% manganese, 33,3% cobalto) a NMC 622 (60% nichel, 20% manganese, 20% cobalto) e successivamente a NMC 811 (80% nichel, 10% manganese, 10% cobalto).

Più recentemente, si è sviluppata la variante NMC 955 (90% nichel, 5% manganese, 5% cobalto), che massimizza ulteriormente la capacità di accumulo delle batterie riducendo la dipendenza dal costoso cobalto.

Gli anodi in grafite-silicio, rispetto a quelli in sola grafite, immagazzinano più ioni di litio, potenziando le celle. Inoltre, le architetture cell-to-pack e cell-to-body migliorano l’efficienza volumetrica e gravimetrica: la prima elimina i moduli intermedi, riducendo peso e aumentando lo spazio per le celle; la seconda integra il pacco batteria nella struttura del veicolo, ottimizzando massa, autonomia e rigidità.

Tecnologie e prestazioni nella ricarica rapida

La velocità di ricarica è un fattore determinante per la diffusione dei veicoli elettrici. In passato, le prime auto elettriche potevano impiegare diverse ore per una ricarica completa, con potenze di carica limitate a 50 kW o meno. Questo rappresentava un ostacolo significativo alla loro adozione su larga scala.

Negli ultimi anni, le batterie Li-ion hanno compiuto balzi significativi, abbreviando i tempi di rifornimento. Le colonnine HPC fino a 400 kW, sempre più diffuse, consentono ai modelli più recenti di raggiungere tassi di carica elevati, come 3C, 4C e superiori.

Zeekr, con la sua “Golden Battery” LFP, supporta un tasso di carica di 5,5C, permettendo di passare dal 10% all’80% di carica in circa 10 minuti. Inoltre, SAIC-GM e CATL hanno sviluppato celle con tassi di carica fino a 6C, offrendo 200 km di autonomia con soli 5 minuti di ricarica.

Il tasso di carica (C) indica la velocità con cui una batteria può essere ricaricata rispetto alla sua capacità nominale. Un valore di 1C significa che la batteria si ricarica completamente in un’ora. A 2C, la ricarica avviene in 30 minuti; a 3C in 20 minuti; a 6C, il tempo si riduce a 10 minuti e così via. Maggiore è il valore di C, più veloce sarà la ricarica.

Guardando al futuro, le ricerche si concentrano su nuove chimiche e architetture per ridurre ulteriormente i tempi di ricarica.

Conclusione: le batterie tradizionali resteranno a lungo protagoniste della transizione elettrica

Le batterie agli ioni di litio continuano a evolversi, con avanzamenti notevoli in costi, densità energetica e velocità di ricarica. La riduzione dei prezzi è essenziale per rendere la mobilità elettrica accessibile e sostenere la transizione energetica su larga scala. Sebbene le batterie allo stato solido rappresentino una promettente evoluzione tecnologica, offrendo maggiore sicurezza, densità energetica e durata, il loro sviluppo su scala commerciale richiederà ancora diversi anni. Nel frattempo, le batterie tradizionali agli ioni di litio continueranno a migliorare grazie a innovazioni nei materiali e nei processi produttivi, raggiungendo prestazioni sempre più elevate a costi ridotti. Per questo motivo, resteranno protagoniste del settore a lungo, favorendo una diffusione capillare dei veicoli elettrici e una mobilità più sostenibile.

(3-fine)

Guarda anche il VIDEO di Filippo Pagliuca sulla seconda vita e sul riciclo delle batterie da autotrazione una volta rimosse dai veicoli

