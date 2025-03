Batterie stato solido/2 Il futuro può attendere, ma non troppo

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Seconda puntata della nostra inchiesta sulle batterie del futuro – a stato solido – (qui la prima) sempre annunciate come imminenti, mentre per gli esperti gli saranno sul mercato solo attorno al 2030. Questo non giustifica il rinvio della transizione elettrica, già alla portata di gran parte degli automobilisti anche con la tecnologia attuale. Insomma: il futuro può attendere.



di Filippo Pagliuca

[seconda puntata]

Le batterie allo stato solido rappresentano una delle promesse più chiacchierate dell’industria automobilistica. Il loro potenziale entusiasma appassionati e produttori, ma il loro arrivo su larga scala continua a essere rimandato. Nonostante le dichiarazioni ottimistiche di alcune case automobilistiche, la realtà è più complessa.

Le previsioni più prudenti indicano l’inizio di una produzione massiva non prima del 2030, lasciando il settore sospeso tra aspettative e incognite. E per chi già sogna di sfrecciare con 1000 km di autonomia dopo 2 minuti di ricarica – “Comprerò l’auto elettrica solo allora!” – la strada è ancora lunga, e i miracoli non arrivano così in fretta.

Cosa cambia rispetto alle batterie attuali?

Le batterie agli ioni di litio, oggi dominanti nel settore dei veicoli elettrici, sono costituite da un anodo, un catodo, un separatore e un elettrolita liquido, responsabile del trasferimento degli ioni di litio tra i due elettrodi della cella.

Per i più curiosi: l’anodo è di solito in grafite, il catodo varia con chimiche come NCA, NMC, LFP, LMO, ecc.; il separatore è un polimero che tiene i due elettrodi separati e l’elettrolita liquido fa viaggiare gli ioni per far funzionare il tutto. L’elettrolita liquido, però, è il tallone d’Achille: infiammabile, instabile e un freno alla densità energetica.

Le batterie allo stato solido eliminano questa criticità, sostituendo il liquido con un materiale solido che funge sia da separatore sia da conduttore ionico. Questa novità permette di ottenere una batteria più compatta, leggera e sicura, capace di immagazzinare una quantità di energia superiore rispetto a quelle attualmente utilizzate.

Esistono tre principali tipologie di batterie allo stato solido:

All-Solid-State Battery (All-SSB), in cui gli elettroliti sono completamente solidi;

Almost Solid-State Battery (Almost-SSB), che contengono una frazione di elettrolita liquido inferiore al 5% in peso;

Semi Solid-State Battery (Semi-SSB), in cui la frazione di liquido è circa il 10% in peso.

Le batterie del futuro/Più sicurezza e affidabilità

Un’altra innovazione è l’introduzione del litio metallico nell’anodo al posto della tradizionale grafite. Questo cambiamento permette di accumulare molta più energia nello stesso volume e previene la formazione di dendriti, strutture irregolari di litio simili a piccoli spilli, che si sviluppano durante la ricarica delle batterie agli ioni di litio e possono perforare il separatore, causando cortocircuiti.

Oltre a offrire una densità energetica superiore, le batterie allo stato solido del futuro garantiranno una sicurezza significativamente maggiore. L’assenza di un elettrolita liquido, volatile e infiammabile, riduce drasticamente il rischio di surriscaldamento incontrollato, evitando incendi ed esplosioni. Il materiale solido utilizzato nell’elettrolita è più stabile e resistente, rendendo le batterie più durature e meno soggette a degrado.

L’eccezione delle batterie semi-solide e il caso NIO

Le batterie allo stato semi-solido rappresentano una fase intermedia nello sviluppo della tecnologia delle celle energetiche. In queste batterie, l’elettrolita liquido è sostituito da un gel polimerico, che migliora la sicurezza e la densità energetica senza rinunciare del tutto ai vantaggi della tecnologia tradizionale. Non proprio “allo stato solido”, quindi.

Un esempio concreto di questa innovazione è offerto dalla casa automobilistica cinese NIO, che ha presentato, ma non ancora commercializzato, una batteria allo stato semi-solido da 150 kWh per il modello ET7, con una densità energetica significativamente superiore rispetto alle attuali batterie agli ioni di litio.

In particolare, la batteria raggiunge 360 Wh/kg a livello di cella e 260 Wh/kg per l’intero pacco. Nonostante la maggiore capacità, il nuovo pacco batteria pesa solo 20 kg in più rispetto alla versione da 100 kWh con batteria “tradizionale”, che ha una densità energetica di 174 Wh/kg.

Questo approccio dimostra che la transizione verso le batterie del futuro è già iniziata, anche se non ancora nella sua forma definitiva.

Le batterie del futuro/Le promesse del mercato

Nonostante il fermento attorno a questa tecnologia, al momento nessun veicolo elettrico di serie utilizza batterie allo stato solido.

Secondo alcuni studi queste batterie sarebbero in grado di avere una densità energetica fino a 2 o 2,5 volte quelle attuali. In ogni caso quel che sappiamo è che Toyota prevede di lanciare i primi modelli con questa tecnologia nel 2027, con autonomie dichiarate di 1500 km e tempi di ricarica inferiori ai dieci minuti.

Nissan punta al 2028, mentre Mercedes, Volkswagen, Hyundai e Kia hanno fissato il traguardo al 2030. E BYD? Anche loro ci provano, con un primo modello nel 2027 e la produzione di massa nel 2030. Tuttavia, anche le previsioni più ottimistiche suggeriscono che un’adozione massiva non avverrà prima della prima metà del prossimo decennio.

Le batterie del futuro/Cicli di carica e durata

Le batterie allo stato solido offrono una durata variabile a seconda dei materiali impiegati. Alcuni prototipi hanno dimostrato di mantenere l’82,5% della capacità dopo 500 cicli, mentre altre soluzioni avanzate hanno superato i 10.000 cicli con tempi di ricarica inferiori ai tre minuti. Volkswagen ha dichiarato che le celle a litio-metallo di QuantumScape hanno superato i 1000 cicli di ricarica mantenendo il 95% della loro capacità, garantendo una durata superiore ai 500.000 km senza cali significativi.

Durante la carica e la scarica, le celle a stato solido subiscono variazioni di spessore a causa dell’espansione e contrazione dell’anodo in litio metallico, causando nel tempo un degrado. Per garantire stabilità, è necessario mantenerle compresse, ma al contempo permettere loro di “respirare”.

I prototipi utilizzano piastre con molle per mantenere la compressione, ma questo sistema è molto complesso per la produzione su larga scala. Ad esempio, Mercedes sul prototipo di una EQS con queste celle ha sviluppato un supporto flottante con attuatori pneumatici per compensare le variazioni dimensionali e garantire la stabilità meccanica della batteria.

Problemi di produzione e sfide tecnologiche

Secondo Bob Galyen, ex CTO di CATL, leader mondiale nelle vendite di batterie, la diffusione delle batterie allo stato solido richiederà lo stesso tempo impiegato dalle batterie agli ioni di litio per affermarsi sul mercato. La produzione di queste batterie presenta ancora diverse sfide, tra cui la complessità della deposizione degli elettroliti solidi, la stabilità dell’interfaccia tra elettrodi ed elettrolita e la formazione di dendriti di litio che possono compromettere la sicurezza. Inoltre, la fragilità dei materiali ceramici utilizzati come elettroliti solidi rappresenta un ostacolo per la realizzazione di batterie resistenti agli stress meccanici.

Da quattro a otto volte più costose (oggi)

Uno dei principali limiti delle batterie allo stato solido è il loro costo elevato. Attualmente, il prezzo di una batteria agli ioni di litio si avvicina ai 100 dollari per kWh, mentre le batterie allo stato solido potrebbero costare tra 400 e 800 dollari per kWh entro il 2026. Tuttavia, i produttori stimano che i costi possano ridursi rapidamente, rendendo la tecnologia più accessibile.

Secondo i dati della Japan Science and Technology Agency, nel 2023 il costo di produzione delle batterie allo stato solido variava tra 430 e 2500 dollari per kWh.

Le proiezioni future sui costi delle batterie allo stato solido variano in base allo scenario considerato. In quello più ottimistico, il prezzo iniziale di 430 dollari per kWh seguirà una tendenza al ribasso fino a 140 dollari per kWh entro il 2028, rendendole comparabili alle attuali batterie agli ioni di litio. In uno scenario intermedio, il costo, stimato a 1465 dollari per kWh nel 2023, si dimezzerà intorno alla metà del 2026, scendendo poi a 286 dollari per kWh nel 2030, rimanendo comunque superiore a quello delle batterie tradizionali. Infine, nello scenario più sfavorevole, con un costo iniziale di 2500 dollari per kWh nel 2023, il prezzo diminuirà più lentamente, raggiungendo 480 dollari per kWh nel 2030, circa tre volte e mezzo il prezzo delle batterie agli ioni di litio attuali.

Nissan invece prevede un calo più marcato, stimando 75 dollari per kWh nel 2028 e 65 dollari negli anni successivi. La transizione verso questa tecnologia, quindi, dipenderà dalla capacità dell’industria di superare le sfide produttive e dalle fluttuazioni dei costi delle materie prime.

La Cina corre veloce con l’intelligenza artificiale

Non dimentichiamo che l’intelligenza artificiale potrebbe svolgere un ruolo chiave in questo processo, rivoluzionando la ricerca e lo sviluppo delle batterie grazie all’analisi avanzata dei dati e all’ottimizzazione dei processi produttivi. Secondo Ouyang Minggao, Professore dell’Accademia Cinese delle Scienze, l’efficienza della ricerca sulle batterie potrebbe aumentare di uno o due ordini di grandezza, con una riduzione dei costi compresa tra il 70% e l’80%.

In questo contesto, il China All-Solid-State Battery Industry-University-Research Collaborative Innovation Platform (CASIP), istituito con il supporto di giganti del settore come CATL e BYD nel gennaio 2024, si pone l’obiettivo di promuovere lo sviluppo accademico e industriale delle batterie allo stato solido in Cina.

Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale e ai progressi tecnologici, l’industria potrebbe raggiungere più rapidamente la competitività economica, lasciando aperta la possibilità di un abbattimento ancora più significativo dei costi.

Quindi, cosa ci possiamo aspettare?

Le batterie allo stato solido rappresentano una delle innovazioni più attese nel settore automobilistico, ma la strada verso la produzione su larga scala è ancora lunga. Se i produttori riusciranno a mantenere le promesse fatte finora e a ridurre i costi, questa tecnologia potrebbe segnare il definitivo sorpasso delle auto elettriche sulle motorizzazioni a combustione interna.

Il 2030 potrebbe essere davvero l’anno della svolta, ma solo il tempo e il mercato potranno confermarlo. Per ora, teniamo i piedi per terra: le batterie allo stato solido arriveranno, ma i progressi delle tecnologie attuali potrebbero riservare sorprese inaspettate.

(2-segue)

