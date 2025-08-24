Batterie sane da rivendere dopo un incidente: il mercato c’è…

Batterie sane da rivendere dopo un incidente: una lettrice che ci aveva già interpellato sul tema, ci riscrive con altre informazioni. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Batterie sane da rivendere: le strade sono due…

“F accio seguito alla mail precedente in quanto la mia esperienza potrebbe essere utile ad altri lettori. Abbiamo verificato che effettivamente c’è un interesse del mercato per le batterie usate. Dalle informazioni da noi raccolte, i modi migliori di procedere per essere sicuri di fare le cose in regola sono due. Ovvero: rivolgersi a un rottamatore certificato che acquista il relitto rilasciando il certificato di rottamazione, oppure cedere l’auto a un privato mediante passaggio di proprietà. Nel nostro caso, avendo necessità del certificato di rottamazione per ricevere il risarcimento totale da parte dell’assicurazione, abbiamo optato per la prima soluzione. Il rottamatore ha acquistato il relitto a scatola chiusa, senza verificare preliminarmente le condizioni della batteria. Pertanto ci siamo dovuti accontentare di una cifra inferiore al valore di mercato, ma abbiamo risolto il problema in pochi giorni e senza difficoltà. Per un’auto più diffusa della nostra, in cui gli altri pezzi di ricambio fossero stati più appetibili, si sarebbe potuto contrattare un prezzo maggiore. Grazie per averci dato spazio. Virna N.

Come muoversi quando capita

Risposta . Siamo noi a ringraziare la lettrice per aver fatto circolare informazioni su un tema tutto sommato nuovo. Tutti ci auguriamo che non accada mai nulla, ma purtroppo un incidente capita anche con l’auto elettrica e, in quel caso, si va incontro a problematiche nuove. Nella fattispeciae la Kia e-Niro della lettrice era stata tamponata, causando un ulteriore impatto con l’auto che precedeva. Quindi: danni molto seri all’anteriore e al posteriore, con necessità di rottamare l’auto pur in presenza di un pacco-batterie da 64 kWh completamente integro.