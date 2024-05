Rinnovabili: le batterie mandano in pensione le centrali a gas

Negli Usa saranno le batterie e consentire lo sviluppo delle rinnovabili, stabilizzando la rete e mandando fuori mercato gli impianti a ciclo combinato

Arriva dagli Stati Uniti la nuova lezioni sulla transizione energetica e, in particolare, sullo sviluppo delle rinnovabili. Le grandi batterie stanno mandando in fuorigioco le centrali a gas. Saranno i sistemi di accumulo, dalle dimensioni minime di un container, a garantire la stabilità della rete di fronte alla crescita esponenziale di eolico e solare.

Secondo le ultime previsioni della Iea, l’Agenzia internazionale per l’energia, la capacità delle grandi batterie è destinata a crescere nel 2024 del 23% rispetto all’anno precedente. Un salto notevole, visto che solo nel 2020, la crescita nei dodici mesi era stata solo dell’1%. Contemporaneamente, la quota aggiuntiva nel mix energetico dei combustibili fossili sarà limitata a un +4%.

Secondo altri dati raccolti dal Berkeley Lab, centro studi del Dipartimento dell’Energia presso il campus californiano, nel 2024 due terzi della produzione aggiuntiva di energia sarà garantita da progetti di batterie “autonome” o da impianti di rinnovabili e batterie già collegate. Il contributo aggiuntivo del gas, invece, sarà solo del 4%.

Servono più batterie per sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili e la tenuta delle reti elettriche

Ma di cosa stiamo parlando esattamente e perché è così fondamentale? Per loro definizione le rinnovabili sono intermittenti: la produzione del solare si ferma quando cala il buio e la produzione eolica crolla quando cala il vento.

Per cui servono fonti alternative per stabilizzare le reti elettriche, entrando velocemente in azione al posto delle rinnovabili e scongiurare cali di tensione che potrebbero provocare black out. Finora il compito era toccato alle centrali a gas, ma da ora in avanti il testimone verrà preso dalle batterie.

La crescita delle energie rinnovabile e delle batterie è dovuto all’Inflation Reduction Act

Il boom delle batterie per sostenere lo sviluppo delle rinnovabili è dovuto in buona parte all’Ira, l’Inflaction Reduction Act, il piano dell’amministrazione Biden in favore della transizione. Le batterie, così finanziate da fondi pubblici, hanno un duplice scopo. Da un lato, consentono di immagazzinare energia da rilasciare quando la domanda supera l’offerta e dall’altro mandano in fuorigioco l’energia da fondi fossili, contribuendo alla decarbonizzazione.

In questo modo, la maggiore disponibilità di elettricità prodotta da fonti rinnovabili consentirà di sostenere lo sviluppo dell’elettrificazione dell’economia dei prossimi anni. Dai veicoli elettrici alle pompe di calore, la domanda di energia è destinata a crescere come non accadeva da anni.

Come ha raccontato di recente il New York Times in un lungo reportage, le maxi batterie si candidano a cambiare radicalmente il settore del solare negli Usa. Negli ultimi tre anni, la capacità di stoccaggio è aumentate di dieci volte, con una crescita che si concentra in particolare in Arizona California e Texas. La California è il paese ha installato, in termini di capacità, più batterie di ogni altro Paese al mondo a parte la Cina.

