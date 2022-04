Batterie quantiche, ovvero la ricarica istantanea

Le batterie quantiche, siegano, sono «una nuova classe di dispositivi di accumulo di energia che operano secondo i principi della fisica quantistica, la scienza che studia l’infinitamente piccolo dove non sempre valgono le leggi della fisica classica». Il dispositivo fabbricato è una microcavità in cui il materiale attivo è costituito da molecole organiche disperse in una matrice inerte. Ogni molecola rappresenta un’unità che può esistere in uno stato di sovrapposizione quantistica. In questo caso il sistema totale può comportarsi collettivamente secondo il principio della coerenza quantistica.