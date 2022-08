Batterie Polestar sulle barche con foil di Candela Boats: il produttore svedese di auto elettriche fornirà anche i sistemi di ricarica per le imbarcazioni.

Batterie Polestar sulle barche… / “Serve un alleato forte per fare migliaia di pezzi”

Se Evoy chiama Elon Musk per stabilire il record mondiale di velocità su barca elettrica in mare, Candela Boats si allea con Polestar (gruppo Volvo-Geely). Le contaminazioni tra i due mondi aumentano, ma qui c’è in ballo una vera alleanza industriale. Le due società hanno firmato il patto che porta all’installazione delle batterie pensate per le auto sugli scafi idrovolanti, che stanno riscuotendo successo tra i diportisti con centinaia di ordini. Gustav Hasselskog, Ceo e fondatore di Candela Boats, spiega: “Per rendere mainstream le barche elettriche, dobbiamo costruire migliaia di barche ogni anno. Lavorando insieme a Polestar, siamo in grado di portare la scala della produzione dall’industria automobilistica al settore marittimo“. Thomas Ingenlath, Ceo di Polestar aggiunge: “In qualità di fornitore di batterie di Candela, possiamo aiutare a guidare la transizione energetica in oceani e laghi ed elettrificare i trasporti lungo le vie d’acqua navigabili“.

Ridurre i consumi e abbassare il prezzo delle batterie

Candela Boats punta a saltare il primo ostacolo della nautica elettrica: “L’enorme consumo di energia degli scafi dei motoscafi convenzionali, che finora ha portato a scarse prestazioni delle barche elettriche. Coni nostri foil siamo riusciti a ridurre i consumi fino all’80%“. Il secondo ostacolo è il costo altissimo delle batterie. Come far scendere i prezzi? “I costruttori finora in genere si sono affidati a piccoli fornitori di pacchi per la nautica. La scarsità e gli elevati costi unitari di questi pacchi sono due fattori che hanno impedito alle barche elettriche di raggiungere la parità con le barche tradizionali“. Quindi? “Grazie alla partnership con Polestar, siamo in grado di garantire pacchi batteria all’avanguardia per la nostra produzione. Ottenere un vantaggio competitivo e permetterci così di competere con le barche a motore a combustione“, sostiene Hasselskog.

Batterie Polestar sulle barche… / Verso un nuovo stabilimento per la produzione in serie

Con questo accordo, continua la crescita di Candela Boats che ha lanciato C-8 (leggi qui) nell’autunno 2021 e raccolto 24 milioni di euro da EQT Ventures. Il produttore svedese sta lavorando al nuovo stabilimento di produzione in cui le navi commerciali della serie P e C saranno prodotte in serie. “L’accordo di fornitura delle batterie è solo l’inizio di una più ampia collaborazione tra Polestar e Candela. Entrambe le società impegnate a esplorare ulteriori opportunità per future collaborazioni“, recita un comunicato congiunto.

