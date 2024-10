Ma quale nucleare? Negli Usa, in quattro anni, batterie pari a 20 reattori

Secondo i dati dell’Agenzia federale per l’energia, negli ultimi quattro anni negli Stati Uniti sono state installate batterie per 20gigawatt di capacità. Di cui 5 soltanto nei primi quattro mesi dell’anno. In pratica, l’equivalente di 20 reattori che producono energia nucleare.

Altro che centrali nucleari che saranno pronte – se tutto va bene – fra 8-10 anni. Mentre in Italia, il dibattito sul futuro (e i costi) dell’energia elettrica ruota soltanto dietro il sogno della rinascita “atomica”, negli Stati Uniti hanno già trovato la soluzione.

Come riporta il Guardian – che ha ripreso i dati dell’Energy Information Agency – negli Usa hanno intrapreso una strada molto precisa. Per arrivare a una transizione energetica efficiente è stata accelerata l’installazione di nuovi sistemi di accumulo. Saranno le batterie – e non il nucleare aggiuntivo – ad accompagnare le rinnovabili verso la decarbonizzazione. L’energia in eccesso prodotta, quando il vento soffia molto forte o nei giorni di maggiore irradiazione, viene immagazzinata. E riutilizzata per tenere il sistema in equilibrio.

In Italia, invece, dal governo a Confindustria, si continua a parlare di ritorno del nucleare, puntando sulla nuova tecnologia SMR (Small modular Reactor). Con una differenza sostanziale: le batterie, i cui costi sono in discesa, sono già utilizzabili. Per il nucleare delle mini-centrali Smr bisognerà aspettare il prossimo decennio per il primo prototipo industriale.

La capacità delle batterie per sostenere le rinnovabili (al posto del nucleare) potrebbe raddoppiare a 40 gigawatt al 2025

I risultati sono già evidenti. In quattro anni sono stati aggiunti alla rete elettrica negli Usa sistemi di accumulo a batteria per una potenza equivalente di 20 reattori nucleari. L’Agenzia federale prevede che siamo solo all’inizio. La capacità potrebbe raddoppiare, arrivando a 40 GW entro il 2025.

La maggior parte delle batterie è stata installata in Texas e California. I due Stati in cui è stata più elevata la nuova capacità installata di rinnovabili. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. “L’esplosione nell’impiego delle batterie – ha sottolineato il Guardian – ha contribuito a tenere accese le luci in California quest’estate. Quando negli anni precedenti ci sono stati razionamenti dell’elettricità o blackout“. Colpa delle ondate di calore che hanno visto l’uso dell’aria condizionata aumentare. E le linee elettriche crollare a causa degli incendi.

In questo modo, l’imprevedibilità delle rinnovabili viene gestita, con energia che arriva costante alla rete. E tenendo basso il prezzo dell’energia. Senza aspettare anni per una nuova tecnologia nucleare, i cui costi verranno ribaltati sulle bollette o sui bilanci statali.

