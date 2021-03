Batterie Nissan Leaf: la seconda vita è in fabbrica, nei robot

I veicoli a guida automatizzata, o AGV, forniscono parti ai lavoratori in una fabbrica di automobili. Sono come corrieri postali robotici, che consegno componenti lungo le linee di assemblaggio delle autoe. Questi AGV sono diventati indispensabili. Nello stabilimento Nissan di Oppama, a sud di Tokyo, ci sono più di 700 AGV. In tutte le fabbriche automobilistiche Nissan nel mondo ce ne sono al lavoro più 4.000. Grazie a segnali radio e sensori in perfetta armonia evitano intralci e collisioni in fabbrica. Ora auto e AGV si sono fusi in un’unica filiera produttiva circolare.

La soluzione è stata sviluppata da Nissan, insieme a 4R Energy. Le batterie non più abbastanza performanti per far funzionare una Nissan Leaf in strada, sono ancora perfette per un robot che gira continuamente attorno alla fabbrica. Gli AGV si fermano semplicemente momentaneamente alla stazione di ricarica lungo il loro percorso e si ricaricano gradualmente ad ogni passaggio. Questa automazione consente di risparmiare molto tempo.