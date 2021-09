Batterie LFP o NCA? Due Model 3 a confronto

Le difficoltà di approvvigionamento allungano i tempi per le consegne della Model 3 Standard Range prodotte a Freemont con batteria di Panasonic NCA (ossido di alluminio-nichel-cobalto) e Musk propone un’alternativa per averla subito, saltando una lista d’attesa che ormai scavalca la fine di quest’anno: optare per la Model 3 “cinese” con batterie LFP (litio-ferro-fosfato) della CATL.

E’ un grande atto di fiducia nella capacità di discernimento degli acquirenti che devono districarsi e scegliere fra due tecnologie molto diverse fra loro. Entrambe con vantaggi e svaltaggio. Ma a conti fatti, come vedremo, con performances non lontane come si immaginerebbe, grazie all’ultimo upgrade della versione cinese.

Vediamole a confronto.

Batterie LFP per “saltare la fila”

Come ci informa il sito “ufficiale” Teslarati l’azienda californiana ha contattato i titolari di prenotazione Model 3 negli Stati Uniti e ha offerto la possibilità di scegliere le batterie LFP (litio-ferro-fosfato) invece delle solite celle all’ossido di alluminio e nichel-cobalto (NCA), saltando cos’ la lunga lista d’attesa per il più abvorsabile degli attuali modelli Tesla.

Due tecnologie testa a testa

Le particolarità dell’ una e dell’altra sono ben illustrate nel video di Cleanerwatt che riportiamo qui sotto. L’aspetto più interessante è che lo youtuber non si limita alla teoria, che è ben nota, ma cala il raffronto nella realtà dello stesso modello Tesla, nelle due versioni.

Scopriamo così che le bistrattate batterie LFP alla prova dei fatti possono essere anche meglio.

Più sicure e durano il doppio

Il range è inferiore, ma solo sulla carta, non nella realtà dell’uso quotidiano dove possono sfruttare sempre una carica al 100%. Pesano oltre 100 kg di più, ma sono molto più sicure. Si ricaricano un po’ più lentamente e soffrono di più il freddo intenso, ma hanno una vita molto più lunga, raggiungendo la mitica percorrenza di un milione di chilometri. Tanto che Elon Musk in persona scrive in un tweet di preferirle a quelle nichel-cobalto.

L’autonomia reale si equivale dice Musk

La Tesla Model 3 Standard Range con pacco batterie LFP ha circa 10 miglia di autonomia in meno, secondo le stime EPA. Però possono essere ricaricate regolarmente al 100% della capacità, mentre è sconsigliato farlo con le NCA che potrebbero deteriorarsi più rapidamente se portate spesso oltre l’80% della ricarica.

Le batterie LFP, inoltre sono tendenzialmente meno costose e non contengono metalli critici come il cobalto e il nichel. Ma la densità di energia è inferiore e quindi per ottenere un’autonomia sfficiente devono essere più pesanti e più voluminose. Sono considerate quindi meno adatte a veicoli stradali di categoria media e alta, mentre vengonono già ampiamente utilizzate per veicoli da lavoro, material handling, macchine agricole e nautica.

Tuttavia CATL per Tesla ha ben bilanciato pregi e difetti e ha permesso al costruttore americano di raggiungere un compromesso accettabile.

Ci pensano anche VW, Ford e Stellantis

Le batterie LFP sono largamente usate nell’industria cinese dell’auto e Tesla ha iniziato a utilizzarle nella Gigafactory di Shanghai dal 2020. Ora sta esportando Model 3 made in China con celle LFP in Europa.

La confluenza di diversi fattori – tecnologia migliorata, colli di bottiglia nella produzione, espansione del mercato dei veicoli elettrici a medio e basso prezzo _ potrebbe presto portare più batterie LFP sul mercato nordamericano ed europeo sostiene anche Bloomberg in una sua analisi.

Bloomberg scrive che in futuro potrebbero introdurle anche VW, Ford e Stellantis in veicoli elettrici a basso costo e di fascia bassa. Un ulteriore problema è che tutti i brevetti per produrre batterie con catodi LFP su larga scala e a costi bassi sono in mano ai cinesi. L’ultimo e il più avanzato è quello delle celle Blade Battery di BYD. Però una parte dei brevetti scadrà nel 2022 e a quel punto il monopolio cinese potrebbe spezzarsi.

