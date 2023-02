Batterie made in Usa: grazie all’IRA costeranno la metà?

Le batterie per autotrazione made in Usa potrebbero costare ai produttori fino alla metà di quelle attuali, e certamente molto meno di quelle prodotte in Europa. E’ l’effetto dell”Inflaction Reduction Act che stanzia generosi aiuti di Stato. Buone notizie per gli automobilisti elettrici, ma grossi grattacapi per l’industria europea.

L’ Inflation Reduction Act varato dall’amministrazione Biden include un lungo elenco di misure volte a promuovere la mobilità elettrica e le energie rinnovabili. Quello che ha attirato l’attenzione maggiore è stato il sistema rinnovato di crediti d’imposta per gli acquisti di veicoli elettrici.

Pioggia di miliardi alle aziende per produrre negli Usa

avere un impatto molto maggiore sui prezzi dei veicoli elettrici, oggi il fattore più penalizzante per l’adozione dei veicoli elettrici. Parliamo della Sezione 45X del provvedimento che prevede 10 anni di finanziamenti pubblici per la produzione di batterie e di altri prodotti di energia rinnovabile. Sono incentivi abbastanza generosi da rimborsare un produttore per una grossa fetta del costo di costruzione di una batteria. Però per averne diritto le aziende devono costruire le loro batterie negli Stati Uniti. Tuttavia, come scrive la rivista specializzata Car and Driver , c’è un’altra disposizione che potrebbe finire perdei veicoli elettrici, oggi il fattore più penalizzante per l’adozione dei veicoli elettrici. Parliamo delladel provvedimento che prevedee di altri prodotti di energia rinnovabile. Sono incentivida rimborsare un produttore per unadi costruzione di una batteria. Però per averne diritto le aziende devono costruire le loro batterie negli Stati Uniti.

E’ una forma di aiuti di Stato alle imprese che contrasta con le regole del commercio internazionale poichè falsa artificiosamente i rapporti di competitivtà fra diverse aree economiche. Non a caso ha suscitato un allarme generale nell’Unione Europea, che risponderà a sua volta con un’allenamento delle proprie regole interne, come si è deciso nel vertice dell’altroieri.

Lo Stato rimborsa 45 dollari per kWh

Secondo gli esperti del settore batterie per autotrazione la misura contenuta della Sezione 45X dell’IRA potrebbe ridurre da un terzo a metà il costo totale di qualsiasi batteria per veicoli elettrici se realizzata con celle e pacco fabbricati negli Stati Uniti. Il sussidio copre infatti 35 dollari per chilowattora per la produzione di celle della batteria, più 10 dollari per la produzione di pacchi batteria. La nuova legge, insomma, ha il potenziale per rendere le batterie statunitensi così economiche da attrarre tutti i produttori verso il Nord America.

E poichè si continua a prevedere, in prospettiva, un calo generalizzato nei costi di produzione delle batterie una volta superato il collo di bottiglia temporaneo negli approvvigionamenti delle materie prime, il valore fisso dei sussidi di Sstato assumerà via via una crescente incidenza percentuale, arrivando ad abbattere fino al 50% il costo per chi produce negli Stati Uniti.

Sembra un’offerta che una casa automobilistica non può rifiutare. Il Congressional Budget Office ha previsto che i costi per lo Stato ammonterebbero a circa 30,6 miliardi di dollari in 10 anni.

Tutte le gigafactory in rotta verso di Usa

Ma partendo dall’enorme elenco di nuovi impianti di produzione già annunciati l’anno scorso (secondo il Wall Street Journal per un valore di 73 miliardi di dollani negli Usa e di 300 miliardi di dollari a livello globale) e valutando che una gran parte di questi sarà dirottato verso il Nord America, l’onere per le casse federali di Washington potrebbe toccare 136 miliardi di dollari.

Tesla prevede di guadagnare fino a 1 miliardo di dollari in crediti d’imposta sulle su batterie made in Usa quest’anno. Ford prevede di incassare oltre 7 miliardi di dollari dal 2023 al 2026 e il CEO Jim Farley ha recentemente previsto un “grande aumento dei crediti annuali” a partire dal 2027. Il CFO di GM Paul Jacobson ha detto ai giornalisti che la sua azienda spera di ottenere circa 300 milioni di dollari quest’anno e che i crediti alla fine varranno da 3.500 a 5.500 dollari per veicolo veicolo.

L’Europa si preoccupa: sarà guerra dei prezzi?

E’ chiaro che un vantaggio del genere potrebbe cambiare totalmente le carte in tavola nel mercato mondale dei veicoli elettrici. Le case auto americane avranno due opzioni: tagliare drasticamente i prezzi di listino, buttando fuori mercato i costruttori non amiricani, oppure aumentare i margini, che per tutti sono molto risicati sulle BEV, ad eccezione di Tesla.

Proprio Tesla ha appena tagliato i listini, timidamente seguita da Ford, mentre i Europa nessuno finora ha osato seguirle. Ma nei prossimi anni, quando le nuove gigafactorty americane cominceranno a mettere sul mercato le loro batterie, potremmo assistere a una vera e propria guerra dei prezzi. E l’industria europea rischia di combatterla con una mano legata dietro la schiena.

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –