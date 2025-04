Batterie più intelligenti: così l’industria europea sfida i big asiatici

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il mondo delle batterie si sta riscrivendo. All’Alkeemia Battery Forum, startup e grandi nomi hanno mostrato come l’industria europea voglia scrollarsi di dosso la dipendenza tecnologica asiatica, puntando su batterie più leggere, sicure ed efficienti. Il confronto con i giganti cinesi è ancora duro, ma il fermento è reale.

Negli ultimi anni l’industria europea ha investito miliardi nella promozione di investimenti in gigafactory e nello sviluppo di nuove tecnologie. Ma fatica ancora a recuperare il divario con la Cina. Il forum ha evidenziato come la chiave sia un cambio di paradigma: puntare su tecnologie differenzianti e su una collaborazione tra realtà emergenti e gruppi industriali consolidati. La corsa all’innovazione vede impegnati attori di ogni dimensione, dai colossi affermati alle startup più agili.

Basquevolt e FAAM: nuovi protagonisti della sfida europea

Tra i protagonisti, Basquevolt ha dimostrato che l’innovazione può ridare slancio all’industria europea. L’azienda spagnola ha sviluppato celle allo stato solido che superano le tradizionali batterie agli ioni di litio, garantendo 50% in più di energia e 30% di costi in meno. Le loro batterie raggiungono densità di oltre 450 Wh/kg nella versione NMC e oltre 300 Wh/kg per le LFP, con cicli di vita che mantengono l’80% della capacità anche dopo 1.000 cicli.

Grazie a un nuovo elettrolita polimerico proprietario e a una protezione metallica dell’anodo, Basquevolt punta a rendere compatibili le sue tecnologie con le linee produttive esistenti, riducendo i costi di adeguamento del 30%.

Accanto a loro, FAAM ha mostrato come il “Made in Italy” possa avere un ruolo centrale. Dopo aver inaugurato il primo impianto di produzione di celle agli ioni di litio del Sud Europa da 300 MWh/anno, si prepara a una seconda fabbrica da 8 GWh, operativa entro il 2025 a Teverola. FAAM punta sulla tecnologia LFP, privilegiando sicurezza, durata ed ecosostenibilità, con un forte impegno nel riciclo diretto delle batterie e nell’uso di processi produttivi a basso impatto ambientale.

Il nuovo polo comprenderà anche una linea pilota di riciclo da 50 tonnellate al giorno e sarà supportato da un centro di ricerca e sviluppo con oltre 1.200 metri quadrati di laboratori.

CATL: anche i giganti asiatici aprono a collaborazioni strategiche

Sul fronte dei giganti asiatici, CATL, leader mondiale con il 40% del mercato, ha ribadito la volontà di collaborare con partner europei. Oltre alla già operativa gigafactory in Germania, CATL ha avviato una joint venture in Spagna con Stellantis. Altrettanto potrebbe fare la rivale BYD, sempre sempre in accordo con Stellantis.

La startup Verkor, invece, ha stretto un accordo strategico con Renault, accelerando la costruzione della sua gigafactory a Dunkerque e puntando su celle ad alta densità per veicoli premium ed elettrificazione industriale. La collaborazione con case automobilistiche di primo piano conferma l’importanza di creare filiere integrate e competitive anche su scala continentale.

GEO e il futuro della chimica delle batterie in Europa

Il quadro si completa con startup come GEO, fondata da investitori giapponesi ma con ambizioni tutte europee. L’azienda si concentra sulla produzione locale di solventi e sali di litio, elementi fondamentali e spesso trascurati della catena di fornitura.

In un mercato sempre più competitivo, garantire l’accesso a materiali strategici sarà decisivo per la sostenibilità della crescita europea. GEO punta a creare una piattaforma chimica completamente europea, capace di supportare non solo le batterie attuali ma anche quelle di nuova generazione. Un obiettivo ambizioso che risponde alla necessità di ridurre la dipendenza da fornitori extraeuropei.

Un’Europa che punta alla leadership tecnologica

Dalle grandi fabbriche agli innovatori chimici, l’Alkeemia Battery Forum ha mostrato un’Europa che non si accontenta più di inseguire i leader globali, ma che costruisce il proprio modello di innovazione: più sostenibile, resiliente e competitivo.

La sfida è chiara: non solo produrre batterie, ma farlo in modo più intelligente e sostenibile. Se riuscirà a consolidare queste iniziative, l’Europa potrà finalmente diventare protagonista della nuova era elettrica, affermando una leadership tecnologica fondata su innovazione, autonomia strategica e rispetto dell’ambiente.

