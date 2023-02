Batterie LFP anche sulla Ford Mustang Mach-e, sulla scia di Tesla. La conferma che l’alternativa delle celle Litio Ferro Fosfato è valida, oltre che economica.

Batterie LFP anche sulla Ford, sulle orme di Tesla 3 e Y

Sui media italiani si continua a dipingere Tesla come un colosso dai piedi d’argilla, guidato da un miliardario capriccioso come Elon Musk. In realtà è un’azienda che continua a fare innovazione in modo concreto, costringendo i marchi storici dell’auto a inseguirla nella varie soluzioni. Ora è la Ford ad annunciare che entro fine anno la Mustang Mach-E sarà disponibile con celle LFP. Spiegando che queste batterie sono “eccezionalmente durevoli, utilizzano meno materiali ad alta richiesta e ad alto costo e offrono una maggiore capacità di ricarica rapida“. Ancora non si conoscono le specifiche tecniche delle nuove batterie (capacità, potenza massima di ricarica…), né tantomeno quali saranno prezzi e autonomia. Ci si aspetta comunque un costo decisamente più abbordabile rispetto ai 62.700 euro delle versioni attuali, riportate nel nostro Listino Interattivo.

“Tollerano ricariche più frequenti e più rapide…”

Ma non è solo una questione di prezzi, anche se questo è un argomento centrale. La Ford spiega che “le batterie LFP sono molto resistenti e tollerano ricariche più frequenti e più rapide utilizzando meno materiali ad alta richiesta e ad alto costo. Questa batteria a basso costo, su larga scala, aiuterà Ford a contenere o addirittura a ridurre ulteriormente i prezzi dei veicoli elettrici per i clienti“. E non sarà installata solo sulla Mustang Mach-E, ma anche sugli altri veicoli elettrici della Casa americana, con “una nuova generazione in fase di sviluppo“. Le celle LFP saranno fornite a Ford dal costruttore cinese CATL, che le produce anche per Tesla. La marca di Elon Musk le utilizza nelle versioni base, le Standard Range, di Model 3 e Model Y, con le batterie di taglia inferiore (55 kWh di capacità nominale).