Batterie: l’emiliana Flash Battery si allea con la svedese ETP AB













Dall’Emilia alla Svezia per contribuire alla decarbonizzazione delle attività industriali. Un altro passo verso l’internazionalizzazione dell’azienda emiliana che sta costruendo una rete nord europea. La nuova partnership è con con ETP AB, system integrator svedese specializzato nello sviluppo di sistemi elettrificati per applicazioni industriali.

L’accordo nasce con l’obiettivo di supportare gli OEM dei Paesi nordici nei processi di elettrificazione, offrendo un approccio integrato in cui batterie al litio, elettronica di potenza e software vengono progettati come un unico sistema, riducendo la complessità dell’integrazione e accelerando lo sviluppo delle nuove macchine.

Le altre partnership e il Nord Europa come mercato avanzato

La collaborazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di internazionalizzazione di Flash Battery, che negli ultimi anni ha costruito una rete europea di partner altamente specializzati nella system integration. Dopo le collaborazioni avviate con Atech GmbH in Germania, Q-Tronic BV nei Paesi Bassi e Paul Forrer AG in Svizzera, la partnership con ETP rafforza ora la presenza dell’azienda anche nei Paesi nordici, consolidando un modello che punta ad affiancare gli OEM con competenze locali e un supporto tecnico dedicato.

«Il Nord Europa rappresenta uno dei mercati più avanzati per l’elettrificazione industriale, grazie a una forte attenzione verso sostenibilità, innovazione tecnologica ed efficienza energetica», commenta Marco Righi, Ceo e co-founder di Flash Battery.

«Oggi gli OEM cercano partner in grado di accompagnarli lungo l’intero percorso di sviluppo della macchina, dall’analisi applicativa fino alla validazione finale del sistema. La collaborazione con ETP nasce proprio dalla volontà di mettere a disposizione competenze complementari, offrendo un ecosistema tecnologico integrato capace di semplificare lo sviluppo delle applicazioni elettrificate».

La storia di ETP AB

Fondata nel 1978 e parte del gruppo Volito Industry, ETP sviluppa soluzioni per drivetrain elettrici, elettronica di potenza, idraulica e meccatronica, supportando costruttori e OEM in tutte le fasi di progettazione, integrazione e validazione delle applicazioni elettrificate. Grazie all’unione delle competenze delle due aziende, gli OEM potranno contare su un interlocutore capace di integrare batterie al litio custom, sistemi di controllo, power electronics e software in un’unica architettura tecnologica, riducendo tempi di sviluppo e complessità progettuale.

«In Flash Battery abbiamo individuato un partner che si distingue per l’elevato livello di competenza nello sviluppo e nella produzione di batterie personalizzate», afferma Christer Sigurd, Ceo di ETP AB. «Apprezziamo inoltre il fatto che sia un’azienda europea che sviluppa internamente la propria tecnologia, garantendo elevati standard qualitativi, grande flessibilità progettuale e una solida capacità di innovazione nel lungo periodo».

I settori di sviluppo: dalle costruzioni all’agricoltura

La collaborazione consentirà di sviluppare soluzioni complete per numerosi settori industriali, tra cui construction, material handling, agricoltura, veicoli speciali, aeroportuale, marine e altre applicazioni heavy-duty, mettendo a disposizione degli OEM un’offerta integrata che combina competenze di system integration e progettazione di batterie custom.

«Questa partnership rappresenta un ulteriore passo nella nostra strategia di crescita internazionale», conclude Righi. «Il nostro obiettivo è supportare gli OEM con un approccio consulenziale che li accompagni lungo tutto il ciclo di sviluppo del progetto, dalla progettazione alla prototipazione, fino alla produzione in serie e ai servizi post-vendita, integrando monitoraggio remoto, assistenza tecnica e formazione. In un mercato sempre più orientato all’elettrificazione, la capacità di offrire un ecosistema completo rappresenta un fattore determinante per accelerare lo sviluppo delle nuove applicazioni».

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