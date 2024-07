Nichel e batterie: così l’Indonesia va alla conquista dell’auto elettrica

Hyundai e Lg Energy Solution investiranno 1,1 miliardi di dollari per una gigafactory di batterie in Indonesia, Paese che si candida a diventare uno dei leader mondiali del settore. Lo diventerà sfruttando le più grandi riserve al mondo di nichel, materia prima fondamentale per la tecnologia delle batterie.

Non è che un debutto. Nel senso che sarà solo il primo di una serie di investimenti che trasformerà l’Indonesia in un’enorme fabbrica di celle per batterie, strettamente connessa con le principali case automobilistiche asiatiche.

Il tutto grazie alle sue miniere di nichel (ma anche di ferro) che ne fanno il Paese con le maggiori riserve al mondo. E come conseguenza al divieto governativo che dal 2020 ne impedisce le esportazioni, costringendo i produttori a trasferirsi in loco. Il che farà dell’Indonesia anche uno dei centri più importanti per la filiera dell’auto elettrica a livello globale.

Hyundai e LG investiranno fino a 10 miliardi di dollari in Indonesia

Ma andiamo con ordine. Hyundai e LG Energy solution hanno appena inaugurato una gigafactory a Karawang, a una trentina di chilometri dalla capitale Giacarta proprio per la produzione di batterie e servizi connessi.

E’ un investimento da 1,1 miliardi di dollari, il primo di una serie che vedrà i due conglomerati sudcoreani impegnare fino a 10 miliardi di dollari. La prossima tappa prevede un fabbrica da 20 gigawatt, per un investimento da 2 miliardi.

Al momento, l’operazione è tutta rivolta al mercato asiatico. Le batterie del consorzio Hyundai-LG saranno destinate ai modelli della stessa casa di Seoul – che in Indonesia ha un suo stabilimento per la produzione di auto – e di Kia. E saranno esportate per il 90% – secondo quanto annunciato – nel mercato coreano e indiano.

L’Indonesia ha vietato l’export di nichel, attirando investimenti da tutta l’Asia

Tutto ciò è la conseguenza della scelta compiuta quattro anni fa dal governo indonesiano che ha vietato l’esportazione di nichel, una delle materie prime utilizzate nelle batterie più comuni con chimica NMC (litio-nichel-mangane-cobalto). Una scelta compiuta con un disegno molto preciso: aumentare l’occupazione nell’arcipelago e aumentare il peso economico-politica di un Paese che negli ultimi anni è cresciuto moltissimo.

“Abbiamo un’abbondanza di risorse naturali, ma per decenni le abbiamo esportate solo come materie prime senza alcun valore aggiunto ” ha affermato il presidente indonesiano Joko Widodo presente all’inaugurazione della gigafactory. “Ora, con la costruzione di fonderie e della fabbrica di celle per batterie EV, diventeremo un importante attore globale nella catena di fornitura globale“.

In effetti, quello che accade nell’isola di Java, dove si trova la fabbrica, non riguarda solo il mercato EV dell’Asia. Come ha fatto capire il presidente indonesiano, le ripercussioni saranno mondiali. L’iniziativa di Hyundai e LG è una risposta alla Cina, che per anni ha comprato nichel, nonché allo stabilimento costruito da CATL, il più importante produttore di batterie cinese.

Ma questo significa che difficilmente le case occidentali, ed europee in primis, potranno far conto delle materie prime indonesiane, visto che non usciranno dai confini e vista la corsa dei grandi gruppi asiatici per accaparrarsele in loco. E la battaglia per la supremazia nella mobilità elettrica passerà inevitabilmente dalla disponibilità delle materie prime della transizione.

