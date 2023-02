Batterie FTP Industrial per le maxi commesse IVECO BUS

FTP Industrial fornirà fino a 500 pacchi batteria ad alte prestazioni alla consociata IVECO BUS per equipaggiare la sua flotta di autobus urbani articolati E-WAY completamente elettrici da 18 metri. Saranno consegnati in Belgio, all’azienda di trasporto pubblico fiamminga De Lijn. Iveco Bus ha recentemente ottenuto anche una commessa da 150 e-Way 12 metri da Busitalia, portando a 2.000 unità gli ordini per la sua gamma di bus elettrici.

I veicoli saranno distribuiti in diverse città delle Fiandre, con consegne a partire dal 2024 – primo lotto di 65 veicoli – e potenzialmente continueranno per sei anni. Rappresenteranno la più grande flotta di autobus elettrici articolati IVECO BUS in funzione. Prodotti nel nuovo stabilimento ePowertrain di FPT Industrial a Torino, i pacchi batteria di FTP Industrial sono stati sviluppati per veicoli commerciali leggeri, minibus e autobus. Sono modulari, adottano chimica NMC (Lithium Nickel Cobalt Manganese) e ciascuna pacco ha una capacità di 69 kWh. Ogni veicolo 18 metri ha a bordo una capacità complessiva di 623 kWh.

Il nuovo sito produttivo di FPT Industrial è il primo stabilimento totalmente carbon neutral del Gruppo Iveco. Raggiunge l’obietttivo compensando le emissioni di CO2 con l’acquisto di energia da fonti rinnovabili e crediti di carbonio.

Oltre ai pacchi batteria, l’impianto ePowertrain produce anche assali elettrici per veicoli commerciali pesanti e azionamenti centrali elettrici per veicoli commerciali leggeri. FPT Industrial è un marchio del Gruppo Iveco (IVG: MI), dedicato alla progettazione, produzione e vendita di propulsori e soluzioni per veicoli su strada e fuoristrada, nonché applicazioni marine e di generazione di energia.

Dall’Olanda arriva Ebusco 18 metri superleggero

Il produttore olandese di autobus elettrici e infrastrutture di ricarica Ebusco ha annunciato il suo nuovo autobus elettrico Ebusco 3.0 da 18 metri.

L’azienda ha utilizzato materiali compositi leggeri per mantenere il peso iniziale del 3.0 da 18 metri a 14.500 kg. In combinazione con pacchi batteria LFP da 350 e 500 kWh, un telaio così leggero dovrebbe garantire al nuovo autobus elettrico un’autonomia di 700 chilometri secondo l’azienda. L’autobus ha una capacità massima di 150 passeggeri.

«Sono immensamente orgoglioso di presentare oggi questo autobus da 18 metri – ha affermato Peter Bijvelds, CEO di Ebusco – Con circa un terzo della nostra forza lavoro che lavora nella ricerca e sviluppo e nell’ingegneria, riusciamo continuamente a svilupparci ad alta velocità».

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –