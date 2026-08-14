Batterie ferro-aria, l’Europa punta sull’accumulo che può durare 100 ore







Una startup olandese ha ottenuto un contratto da 1 GWh per sistemi di batterie a lunga durata basati sulla tecnologia ferro-aria e, ad agosto, ha raccolto altri 43 milioni di dollari. Ore Energy punta a portare questa soluzione alla produzione su scala industriale dal 2028, con l’obiettivo di affrontare uno dei problemi più complessi della transizione energetica europea: conservare l’elettricità rinnovabile non per poche ore, ma per diversi giorni.

La scommessa sull’accumulo di lunga durata

Il progetto nasce nei Paesi Bassi, dove Ore Energy ha raggiunto un accordo con il fornitore energetico Budget Thuis per installare complessivamente 1 GWh di sistemi di accumulo ferro-aria. La prima fase prevede 400 MWh, con consegne previste dal 2028.

La differenza rispetto alle batterie agli ioni di litio non sta tanto nella quantità di energia accumulabile, quanto nella durata della scarica. Secondo Ore Energy, i suoi sistemi possono essere configurati per fornire energia da 24 fino a 100 ore, arrivando quindi a coprire periodi nei quali vento e fotovoltaico producono poco.

È un’esigenza particolarmente rilevante in un sistema elettrico europeo dove la crescita delle rinnovabili aumenta anche la necessità di gestire la variabilità della produzione. Le batterie al litio sono molto efficaci nello spostare energia di alcune ore, ma non sono necessariamente la soluzione più adatta quando l’obiettivo diventa coprire lunghi periodi di bassa generazione rinnovabile.

Ferro, acqua e aria al posto dei materiali critici

La tecnologia di Ore Energy utilizza ferro, acqua e aria, evitando il ricorso a litio e ad altri materiali critici tipici di molte batterie convenzionali. I sistemi vengono realizzati in container da 40 piedi che possono essere collegati tra loro per aumentare la capacità dell’impianto.

Il compromesso è altrettanto importante: le batterie ferro-aria sono più ingombranti e meno efficienti rispetto agli accumulatori agli ioni di litio. Una parte maggiore dell’energia viene quindi persa nei cicli di carica e scarica.

Per lo stoccaggio stazionario, però, il rapporto fra costo, durata e disponibilità delle materie prime può essere più importante della densità energetica. Un container che occupa molto spazio è un problema decisamente diverso da una batteria che deve essere installata su un’automobile.

Dai progetti pilota alla produzione industriale

La startup ha già testato la tecnologia in condizioni reali. Nel 2025 ha realizzato in Francia un progetto collegato alla rete con EDF, che secondo Ore Energy ha dimostrato la possibilità di arrivare a quattro giorni di accumulo. Un’altra installazione era stata realizzata a Delft, nei Paesi Bassi.

Il nuovo finanziamento da 43 milioni di dollari, raccolto in un round Series A da Plural e HV, porta il capitale complessivamente raccolto dalla società oltre i 61 milioni di dollari. L’obiettivo dichiarato è costruire il primo stabilimento produttivo e arrivare alla produzione su scala dei GWh nel 2028.

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La tecnologia non è pensata per sostituire le batterie al litio nelle auto elettriche e nemmeno necessariamente negli impianti di accumulo di breve durata. Il punto è aggiungere un altro strumento alla rete, destinato a una funzione diversa.

L’accumulo di lunga durata può diventare una componente importante del sistema elettrico. Il progetto olandese, tuttavia, è ancora una scommessa industriale. Il passaggio dai prototipi alla produzione su larga scala dovrà dimostrare soprattutto la sostenibilità economica: una batteria che può erogare energia per quattro giorni è interessante solo se il costo dell’energia immagazzinata e la durata dell’impianto rendono competitivo il servizio offerto alla rete.

È proprio questo il punto da osservare nei prossimi anni: non una nuova batteria destinata a mandare in pensione il litio, ma una tecnologia progettata per risolvere un problema diverso, quello dei giorni in cui il sole e il vento non bastano.