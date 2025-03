Batterie, che sorpresa: Italia al secondo posto in Europa per potenza installata

A sorpresa, l’Italia risulta il secondo paese in Europa nella classifica delle batterie e dei sistemi di accumulo con oltre 11 gigawatt di potenza installato o in via di realizzazione. Lo si legge nei dati messi a disposizione dall’European Energy Storage Inventory, il nuovo database e mappa dell’accumulo energetico in Europa.

Potrebbe sembrare un dato sorprendente, che va contro la narrazione di una Italia che non regge il passo dell’Europa del nord sulla green economy. Invece, grazie al nuovo strumento creato dal Centro comune di ricerca della Commissione Europea (qui trovate il sito) si scopre che l’Italia è uno dei Paesi membri più avanzati nel settore dell’energy storage.

L’Italia è al secondo posto assieme alla Germania nei sistemi di accumulo, dietro all’Inghilterra ma davanti alla Spagna

La particolarità della nuova piattaforma dati è aver preso in considerazione, ogni forma di sistema di accumulo, dalle batterie ai pompaggi idraulici. Complessivamente, l’Italia conta 8,08 GW di potenza attiva sul proprio territorio. Con altri 3,19 GW di progetti annunciati o in fase di realizzazione.

Batterie e pompaggi, in Europa 66 GW installati

Numeri che ci pongono – per il momento – al secondo posto per potenza in esercizio. Siamo al pari della Germania e davanti alla Spagna, subito dopo il Regno Unito (8,45 GW). Anche per questo motivo sarà molto importante mantenere gli attuali livelli di crescita, visto il prossimo aumento della domanda di energia elettrica, dai trasporti al riscaldamento.

L’attuale potenza operativa totale in Europa – come si legge sul sito della Commissione – è di circa 66 GW e i progetti pianificati indicano che potrebbe raddoppiare a 132 GW entro il 2035. La principale tecnologia operativa in termini di potenza è l’idroelettrico a pompaggio; tuttavia, le aspettative future sono principalmente per la tecnologia elettromeccanica, ovvero le batterie.

Al momento prevale l’idroelettrico. Seguono i sistemi di accumulo elettrochimico (per lo più batterie al litio) con 11 GW, lo storage termico (1,1 GW) e ancora in fase embrionale i sistemi chimici (0,04 GW).

