Batterie e materie prime critiche: sfida a tre Cina-Usa-Europa

Batterie e materie prime critiche: sfida a tre fra Cina, Usa ed Europa. Sarà un’impresa ardua togliere alla Cina il dominio sull’intera catena del valore delle batterie e delle materie prime per produrle, sostiene una recente analisi di Benchmark Mineral Intelligence. Ma dovrà essere una priorità assoluta per l’Europa e il Nord America per non correre il rischio di una totale dipendenza.

Raffinazione, l’asso nella manica della Cina

La maggior parte del litio, nichel, cobalto e manganese del mondo viene estratto al di fuori della Cina, ma la maggior parte di tutti i minerali critici per le batterie viene raffinata e/o lavorata nel paese. Ad eccezione dell’estrazione in miniera, infatti la Cina controlla almeno la metà della fornitura per ogni passaggio necessario per realizzare una batteria agli ioni di litio, dice Benchmark.

Solo l’1% del cobalto mondiale viene estratto in Cina. La stragrande maggioranza proviene dalla Repubblica Democratica del Congo. Tuttavia, il 75% del materiale si lavora in Cina, che fra l’altro è proprietaria della maggioranze delle miniere congolesi.

Una situazione molto simile riguarda il manganese, che viene estratto in Cina solo per il 10%, ma raffinato in Cina al 95%.

Il dominio è pressoché totale nel caso della grafite. La Cina estrae il 64% della grafite naturale in scaglie, ma ha il monopolio della sua conversione in grafite sferica, necessaria per gli anodi delle batterie. E oltre due terzi della fornitura di grafite sintetica, prodotta dal coke di petrolio, viene dalla Cina.

Un monopolio costruito a partire dal 2015

Benchmark prevede infine che che, nel 2022, il 70% di tutte le batterie sarà prodotto in Cina. Il colosso asiatico quasi il monopolio della produzione di anodi e oltre tre quarti della produzione di catodi.

Un sostanziale monopolio maturato sulla «continua ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, la velocità di costruzione di infrastrutture e fabbriche, nonché vantaggi in termini di manodopera». Questo ha permesso di creare «una catena completa dall’attività mineraria e chimica fino alla produzione di veicoli elettrici» affermato l’analista di Benchmark Albert Li.

Benchmark aggiunge che la strada della Cina verso il dominio delle batterie è iniziata nel 2015, quando ha reso i produttori di batterie stranieri non idonei a ricevere sovvenzioni, escludendoli di fatto dal mercato. Ciò includeva società sudcoreane e giapponesi come LG e Panasonic, che avevano fabbriche in Cina.

La politica di esclusione è terminata nel 2019, ma «la sua influenza può ancora essere avvertita oggi», afferma Li. «La Cina ha approfittato degli anni migliori e importanti dal 2015 al 2019 iniziando a coltivare la propria catena di fornitura di batterie e in seguito formando una forte filiera di produttori di celle nazionali e di tutte le altre industrie legate alle batterie, che sono cresciute insieme».

Ursula agli Usa: dobbiamo reagire insieme

Non più tardi dell’altroieri ha lanciato un allarme anche il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen: «Oggi la produzione e la lavorazione di alcune delle materie prime critiche per la rivoluzione verde sono controllate da un unico Paese, la Cina». «L’Europa e gli Stati Uniti possono costruire un’alternativa a questo monopolio istituendo un club delle materie prime critiche _ ha aggiunto _. L’idea alla base è semplice: la cooperazione con partner e alleati per l’approvvigionamento, la produzione e la lavorazione ci dà la possibilità di superare il monopolio».

Ma teme la concorrenza sleale degli americani

Ha però lamentato il richio che, anzichè cooperare, Usa e Ue si facciano concorrenza sleale. L’Inflation Reduction Act (Ira) degli Usa, per esempio, potrebbe «chiudere i mercati e frammentare le stesse catene di valore critiche già messe alla prova dal Covid». La logica del ‘Buy American’, le agevolazioni fiscali selettive, i sussidi alla produzione alla base del grande piano “verde” americano vanno purtroppo in questa direzione, ha ammnito la von der Leyen.

