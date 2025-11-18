Batterie domestiche per stabilizzare la rete: possono bastare?

Sempre più lettori ci scrivono chiedendo se le batterie di accumulo domestico possano davvero rendere la rete elettrica più stabile. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

“Per stabilizzare la rete non basterebbe incentivare fortemente l’installazione di batterie di accumulo domestico di piccola taglia? Magari connesse alla rete, che decide quando ricaricarle, ovvero nei picchi di produzione, a prezzi vantaggiosi. Anche chi vive in appartamento trarrebbe vantaggio da una batteria se pagata il giusto. Milioni di batterie da 7-8 kWh nelle case degli italiani darebbero più stabilità alla rete.” Daniele.

La teoria: milioni di piccoli accumuli per una rete più stabile

In teoria l’idea di disseminare il territorio italiano con milioni di batterie da 7-8 kWh è perfetta. Ogni abitazione potrebbe ricaricare la propria batteria nei momenti di picco della produzione rinnovabile e restituire energia quando il sistema ne ha più bisogno. In questo modo, non solo si stabilizzerebbe la rete, ma si potrebbe anche contribuire a ridurre il prezzo dell’energia nei momenti di alta domanda.

Tuttavia, la realtà è più complessa. La rete elettrica europea sta evolvendo rapidamente e integra nel suo mix sempre più fonti rinnovabili — come sole e vento — che hanno una produzione intermittente e imprevedibile. Il risultato è un sistema che alterna eccessi e carenze di energia, rendendo necessario un meccanismo di compensazione in tempo reale tra domanda e offerta.

Il ruolo dei grandi sistemi di accumulo

Le grandi batterie di rete, i cosiddetti BESS (Battery Energy Storage System), sono progettate per essere controllate direttamente dai gestori e operatori del mercato elettrico. Oltre a spostare l’energia nel tempo, offrono servizi ancillari come la regolazione di frequenza, il controllo della tensione e la stabilizzazione istantanea del sistema.

In altre parole, agiscono come una cintura di sicurezza per la rete, garantendo continuità e affidabilità. Le batterie domestiche, invece, nascono con un obiettivo diverso: ridurre i picchi di consumo e aumentare l’autoconsumo del fotovoltaico. Se però fossero connesse e gestite in modo coordinato, potrebbero diventare parte di un sistema più ampio e intelligente.

Verso le “centrali virtuali” di accumulo

Collegando migliaia di batterie tramite software di gestione avanzati, è possibile creare le cosiddette Virtual Power Plant (VPP): centrali elettriche virtuali capaci di aggregare risorse distribuite e rispondere ai segnali della rete in tempo reale.

In questi sistemi, le singole batterie domestiche si comportano come un unico grande accumulatore virtuale, capace di partecipare ai mercati dell’energia e offrire stabilità senza costruire nuove infrastrutture.

Nel mondo, esempi di VPP funzionano già da anni. In Italia però il percorso è ancora agli inizi: più che a ostacoli tecnologici, il ritardo è dovuto a burocrazia e costi elevati.

Un tassello importante, ma non sufficiente (ancora)

Incentivare le batterie domestiche è utile, ma non basta da solo a garantire una rete stabile. Oggi servono soprattutto accumuli veloci, affidabili e coordinati centralmente, come i BESS, in grado di agire in millisecondi.

Le batterie casalinghe potranno avere un ruolo sempre più importante con la diffusione di software di gestione condivisa e dei progetti di aggregazione virtuale. In futuro, saranno parte integrante di una rete più intelligente e partecipativa.