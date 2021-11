Batterie della nuova Toyota super-garantite: arma vincente?

Batterie della nuova Toyota garantite più a lungo: sono di una migliore qualità rispetto alla concorrenza? Lo chiede Daniele. Un altro lettore ha un dubbio sulla ricarica domestica della Volvo XC40 ibrida plug-in. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Batterie della nuova Toyota: almeno 90% dopo 10 anni

“Rinnovo i miei complimenti per il vostro impegno e l’utilità dei vostri articoli. Leggendo riguardo alla presentazione della nuova Toyota Bz4X ho notato che la casa dichiara il 90 per cento di autonomia residua dopo 10 anni o 240.000 km. Questo dato può essere letto come un balzo in avanti per quanto riguarda la qualità delle batterie rispetto agli altri costruttori? Lo chiedo visto che la maggioranza le garantisce per un autonomia residua del 70 per cento dopo 8 anni o 160.000 km“. Daniele Casucci.

Batterie della nuova Toyota: un salto sulla concorrenza

Modello Durata della garanzia* Durata della garanzia km (in alternativa)* Capacità residua garantita Volkswagen ID.3 e ID.4 8 anni 160.000 70% Tesla Model 3 Standard Range 8 anni 160.000 70% Tesla Model 3 Long Range 8 anni 192.000 70% Renault Zoe 8 anni 160.000 66% Fiat Nuova 500 8 anni 160.000 70% Dacia Spring 8 anni 120.000 75% Nissan Leaf 8 anni 160.000 70%

*La garanzia inplica che la batteria va sostituita se la capacità scende sotto il livello dichiarato, nel chilometraggio o nel periodo di tempo stabilito all’atto della vendita. Sostituzione a carico del Costruttore.

Risposta. Domanda interessante, visto che la maggior preoccupazione di chi acquista un’auto elettrica è legata al degrado nel tempo delle batterie (e quindi dell’autonomia). Presentando la Bz4x, Toyota dichiara di aver lavorato per far sì che dopo 10 anni (o 240 mila km), la batteria possa continuare ad offrire almeno il 90% della capacità. C’è da presumere che questa sarà la garanzia con cui verrà venduta l’auto nel 2022. Ed è un bel passo avanti rispetto alla concorrenza, che in genere garantisce gli accumulatori per non più di 8 anni e un 70-75% di capacità residua. Per la Renault Zoe siamo addirittura al 66%, due terzi della capacità iniziale. Questa garanzia così estesa è una bella arma con cui Toyota può dimostrare anche nell’elettrico, oltre che nell’ibrido, la validità del suo know-how. Garantire il 90% dopo 240 mila km significa certificare che la tua Bz4X avrà almeno 410 km di autonomia, rispetto ai 450 iniziali. E dato che le Case si tengono sempre un margine di sicurezza, questo vuol dire che nei test effettuati la tenuta delle batterie è ancora migliore. Significa tutelare i clienti, anche quando vorranno rivendere l’auto come usata, con un’autonomia residua più che accettabile.

Se si interrompe la ricarica di una Volvo XC 40, poi riparte in automatico?

“Sono in possesso di una Volvo XC40 plug-in Hybrid. Quando è in carica (domestica) e l’abitazione consuma energia per altri carichi, capita che intervenga il modulo per la gestione dei carichi per evitare lo sgancio del contatore. Quando si riarma, la carica della vettura non riparte in automatico, ma devo necessariamente recarmi in garage e farla ripartire manualmente. Ho trovato un escamotage per farlo tramite App, ma risulta una cosa molto scomoda, specie se non mi accorgo dello sgancio e la mattina mi trovo l’auto scarica. in Volvo mi dicono che è normale per una questione di sicurezza, volevo sapere dalla vostra esperienza se altre marche ragionano allo stesso modo“.

Risposta. A noi risulta che in Volvo abbiano ragione. In tutte le auto elettriche che abbiamo provato, la ricarica non riparte automaticamente. E l’esperto che abbiamo interpellato ci conferma che si tratta di una cautela legata a questioni di sicurezza.