Batterie, ci mancava solo l’allarme Pfas…

Paolo ci segnala un articolo dal titolo: “Le auto elettriche inquinano? Lo studio su Nature lancia l’allarme sui Pfas nelle batterie“. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Bufala numero uno: la maggior parte delle batterie finisce in discarica

Lo Lo studio riporta analisi su campioni di acqua e di neve raccolti in prossimità di alcune fabbriche di batterie americane (non si specifica di quali batterie si tratti) e nota tra l’altro che “questi composti possono disperdersi nell’ambiente anche attraverso le discariche, dove finisce la maggior parte delle batterie agli ioni di litio.

“C ome a dire che le batterie non vengono riciclate „ . Paoloblog

Bufala numero due: analisi su aziende che non producono batterie per auto

Risposta- Dagli all’auto elettrica. Dopo il rischio incendio, emissioni di C02 in fase di produzione, il degrado e i costi di smaltimento, ci mancava solo l’allarme sul Pfas. Dagli all’auto elettrica. Dopo il rischio incendio, emissioni di C02 in fase di produzione, il degrado e i costi di smaltimento, ci mancava solo

La “chicca” che ci segnala Paolo sulle batterie da autotrazione imbottite di Pfas che finirebbero in discarica (mai documentato un solo caso, benché oggetti da 3-4 tonnellate, grandi come un materasso a due piazze non dovrebbero passare inosservati) dà la misura dell’attendibilità dello studio. Quanto meno, di chi l’ha riportato. Aggiungiamo che le due aziende oggetto delle analisi (3M in Minnesota e Arkema in Kentucky) producono batterie per elettronica di consumo. La prima addirittura per strumenti medicali.

Bufala numero tre: I Pfas sono pericolosi, ma si trovano ovunque

Ma per tagliare la testa al toro, vediamo un sommario elenco dei settori che utilizzano comunemente i famigerati Pfas (perfluorinated alkylated substances):