Battrie BMW per la nuova iX5: inaugurato a Woodruff, in South Carolina, il nuovo stabilimento per l’assemblaggio. Sono batterie di sesta generazione (Gen6). Entro il 2030, il gruppo prevede di assemblare negli Stati Uniti almeno sei modelli completamente elettrici.

L’apertura dello stabilimento di Woodruff rappresenta un passaggio importante nella strategia industriale americana di BMW, che intende realizzare negli Stati Uniti una parte sempre più consistente della propria filiera delle auto elettriche. La nuova fabbrica lavorerà infatti in stretto collegamento con quella di Spartanburg, dove vengono assemblati i SUV della famiglia X.

Batterie BMW Gen6: celle cilindriche e architettura cell-to-pack

Il primo modello a beneficiare delle batterie assemblate a Woodruff sarà la BMW iX5: la prima X5 tedesca in versione completamente elettrica verrà equipaggiata con un pacco batterie da 141 kWh.

L’accumulatore utilizza celle cilindriche fornite da AESC. La tecnologia appartiene alla sesta generazione di batterie BMW e introduce un processo produttivo differente rispetto alle precedenti soluzioni adottate.

Uno degli elementi centrali è l’architettura cell-to-pack: le celle vengono integrate direttamente nel pacco batteria, senza passare dalla tradizionale fase di assemblaggio in moduli. Un modo per semplificare la produzione e migliorare l’efficienza complessiva del sistema.

Woodruff supporta Spartanburg: in arrivo sei nuove EV

Woodruff diventa così il quarto sito BMW a produrre in serie batterie Gen6, dopo Debrecen in Ungheria, Irlbach-Straßkirchen in Baviera e Shenyang in Cina. Una rete produttiva distribuita su più continenti pensata per avvicinare la produzione degli accumulatori ai principali stabilimenti automobilistici.

La produzione di Woodruff non sarà riservata esclusivamente alla iX5. BMW ha già delineato un programma industriale più ampio: entro il 2030 il vicino stabilimento di Spartanburg dovrebbe assemblare almeno sei modelli completamente elettrici.

Si tratta di un cambiamento significativo per il sito americano, tradizionalmente specializzato nella produzione di SUV con motorizzazioni termiche e ibride.

Per gestire i processi produttivi, BMW ha introdotto sistemi di controllo basati anche sull’Intelligenza artificiale, con assistenti digitali e agenti progettati per analizzare i dati della fabbrica. La linea impiega oltre 300 dipendenti e 250 robot, mentre la pianificazione è stata supportata da applicazioni di realtà virtuale, utilizzate anche per la formazione del personale.

BMW: negli USA filiera sempre più integrata

Il nuovo impianto si inserisce in un programma di investimenti più ampio. BMW ha destinato circa 1,7 miliardi di dollari alla mobilità elettrica nell’area di Spartanburg. Una parte delle risorse è stata impiegata per la costruzione di Woodruff e per lo sviluppo delle collaborazioni con i fornitori locali di celle, tra cui AESC.

Il progetto è partito nel giugno 2023 con la posa della prima pietra. I lavori di costruzione sono iniziati nel settembre dello stesso anno, mentre l’installazione delle attrezzature è proseguita nell’autunno 2024. Nell’estate 2025 sono cominciati i test con le batterie di pre-serie, prima dell’avvio dell’attuale produzione industriale.

Per BMW, la localizzazione della produzione negli Stati Uniti risponde a una logica industriale precisa: ridurre la distanza tra fornitori, batterie e stabilimenti automobilistici, costruendo una filiera più integrata sul mercato nordamericano.