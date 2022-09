Batterie auto. Nissan: “Sulle nostre Leaf durano da 12 anni”

La prevista e tanto sbandierata obsolescenza precoce dei veicoli elettrici, quindi, non si è concretizzata. Come spiega un recente articolo di Forbes , a differenza dei telefoni o dei laptop, i veicoli elettrici hanno sofisticati sistemi di gestione della batteria (BMS) progettati per massimizzare la durata della batteria. Questo spiega perchè i fatti confermino le previsioni degli esperti: la grande maggioranza delle batterie di trazione durerà molto più a lungo della garanzia di 8 anni e 160.000 km. Sia dal punto di vista del degrado, sia da quello dei possibili guasti.