Batterie auto a stato solido? “Le vedremo fra dieci anni”

Le batterie auto a stato solido, considerate il Santo Graal dell’auto elettrica e date sempre come imminenti, non arriveranno prima di una decina di anni. Il motivo? Quelle attuali vanno sempre meglio, durano di più, costano sempre meno. Butta acqua sul fuoco delle aspettative “miracolistiche” Silvia Bodoardo, guru italiana delle batterie auto, nella video intervista flash della rubrica “Fuoco Amico”. Nel contempo, ci illustra e spiega l’evoluzione della tecnologia di stoccaggio dell’energia in Europa e in Cina.

La professoressa Bodoardo è un’autorità indiscussa a livello internazionale. E’ ordinario al Politecnico di Torino dove è responsabile della task force sulle batterie e guida l’Electrochemistry Group@Polito. Partecipa a diversi progetti finanziati dall’UE (coordinatrice dei progetti Gigagreen e Stable Eu) e anche nazionali e regionali. È leader del WP3 sull’iniziativa Education in Battery2030+ ed è responsabile della ricerca sui materiali avanzati nel WG3 di BatteRIesEurope/Bepa e Leader della Task Force on Education di BEPA (Battery Partnership).

Le batterie auto con celle a stato solido, ci dice, hanno enormi potenzialità. Lo dimostrano le performances dei prototipi da laboratorio realizzati con l’impiego del litio metallico, che già raggiungono capacità energetiche dieci volte superiori alle celle tradizionali con elettrolita liquido.

La sfida europea alla Cina: ci mancano forza lavoro, velocità, economie di scala e industria chimica. Ma possiamo farcela

Tuttavia per la produzione su scala industriale sarà necessario sviluppare nuovi materiali e nuovi processi. In altre parole, riprogettare e rifare da zero tutte le gigafactory oggi ottimizzate per la tecnologia tradizionale. Si tratta di investimenti colossali che i produttori affronteranno quando avranno ammortizzato gli impianti esistenti.

La tecnologia delle celle a litio ioni con elettrolita liquido, intanto, ha già fatto passi da gigante sotto molti aspetti. Dalla sicurezza alla densità energetica, dai costi alla durata. Sulla durata, spiega la professoressa, incide soprattutto l’affinamento del software di gestione (BMS), che oggi arriva a monitorare e “pilotare” ogni singola cella per minimizzarne il degrado. Influiscono poi le modalità di ricarica (range ottimale di carica 20-80%, ricariche ad alta potenza solo quando strettamente necessario) utilizzo di materiali chimicamente più stabili, come nel caso delle batterie auto LFP (litio-ferro. fosfato).

Quanto ai costi, Bodoardo insiste sul concetto delle economie di scala. E fa un esempio. Il sodio costa molto meno del litio. Ciononostante, le nuove batterie auto al sodio, appena lanciate da alcuni produttori cinesi, sono oggi più costose di quelle al litio essendo ancora prodotte in piccole quantità. Potranno diventare un’alternativa conveniente in applicazioni specifiche (accumulo stazionario, ciclomotori o citycar) quando le si produrranno in milioni di unità, su grandi linee industriali dedicate.

Le grandi economie di scala, assieme ad un controllo completo della filiera (ricerca e sviluppo, materie prime. raffinazione, prodotto finito) sono la forza dell’industria cinese delle batterie per auto.

L’Europa può recuperare? Bodoardo risponde di sì, ma solo a condizione che risolva tre problemi: la carenza di profili professionali specializzati, gli eccessivi vincoli burocratico-autorizzativi per le gigafactory e il ripristino di un’industria chimica europea per la raffinazione delle materie prime attive.

L’economia circolare è il nostro atout

Materie prime che non saranno il principale problema anche se, in previsione di un sistema elettrico 100% rinnovabile, alle batterie auto dovremo aggiungere nei prossimi 20-30 anni milioni e milioni di batterie d’accumulo stazionario per la stabilizzazione della rete.

L’industria mineraria sarà sotto stress fino al raggiungimento di un “plafond”, raggiunto il quale sarà il riciclo totale ad alimentare il processo produttivo. Come del resto già avviene per il piombo delle batterie tradizionali. Sotto questo profilo l’Europa ha l’opportunità di realizzare la propria filiera progettandola già per una circolarità totale.

