Batterie alluminio-zolfo-sali fusi: il MIT firma una rivoluzione

La nuova architettura della batteria, che utilizza alluminio e zolfo come materiali per i suoi due elettrodi, con un elettrolita salino fuso a separarli, è descritta sulla rivista Nature in un articolo del professor Donald Sadoway del MIT, insieme ad altri 15 ricercatori al MIT e in Cina , Canada, Kentucky e Tennessee.

«Volevo inventare qualcosa che fosse migliore, molto migliore, delle batterie agli ioni di litio per l’immagazzinamento stazionario su piccola scala e, in definitiva, per gli usi automobilistici», spiega Sadoway, che è John F. Elliott Professor Emeritus of Materials Chemistry.

Il costo? Un sesto delle litio-ioni

L’alluminio è il secondo metallo più abbondante dopo il ferro. Lo zolfo è il più economico fra i non metalli ed è il principale prodotto di scarto nella raffinazione del petrolio. Per quanto riguarda l’elettrolito, esclusi liquidi organici volatili e infiammabili, il team di ricerca si è orientato su sali fusi che hanno punti di fusione relativamente bassi, vicini al punto di ebollizione dell’acqua e non richiedono speciali misure di isolamento e anticorrosione. «Gli ingredienti sono economici e la cosa è sicura: non può bruciare», afferma Sadoway. Il costo previsto per cella si riduce così a circa un sesto di quello di celle agli ioni di litio comparabili.

Sali fusi, l’elettrolita perfetto

Nelle prove di laboratorio il team ha verificato che batterie alluminio-zolfo-sali fusi possono sopportare centinaia di cicli di ricarica senza degradarsi. Il sale di cloro-alluminato utilizzato, che ha un punto di fusione a 110 gradi Celsius, previene infatti la formazione di dendriti, le sottili punte di metallo che si accumulano su un elettrodo e alla fine si espandono per entrare in contatto con l’altro elettrodo, causando un cortocircuito. Inoltre la velocità di carica una volta raggiunto il punto di fusione aumenta in modo esponenziale: oltre 25 volte quella a temperatura ambiente di 25 gradi. «Abbiamo fatto esperimenti a velocità di ricarica molto elevate, caricando in meno di un minuto, e non abbiamo mai perso celle a causa del cortocircuito dei dendriti» afferma Sadoway.

La batteria sviluppata dal team non richiede alcuna fonte di calore esterna per mantenere la sua temperatura di esercizio. Il calore è prodotto naturalmente elettrochimicamente dalla carica e scarica della batteria. «Quando carichi, generi calore e questo impedisce al sale di congelarsi. E poi, quando lo scarichi, genera anche calore», aggiunge Sadoway.

L’applicazione: stazioni di ricarica con accumulo

Questa nuova chimica di batterie sarebbe l’ideale per installazioni di accumulo stazionario a ciclo giornaliero nelle singole abitazioni dotate di pannelli fotovoltaici, ed esigenze di accumulo nell’ordine di poche decine di kilowattora.

La scala ridotta delle batterie alluminio-zolfo-sali fusi le renderebbe anche pratiche per usi come stazioni di ricarica per veicoli elettrici, afferma Sadoway. Questo consentirebbe la ricarica contemporanea di molti veicoli elettrici senza gravare la rete con una richiesta istantanea di potenza. Avere un sistema di batterie per immagazzinare energia e quindi rilasciarla rapidamente quando necessario potrebbe eliminare la necessità di installare nuove e costose linee elettriche per servire questi caricabatterie.

Avanti, una start up per realizzarle

La nuova tecnologia è già la base per una nuova società spin-off chiamata Avanti, che ha concesso in licenza i brevetti al sistema, co-fondata da Sadoway e Luis Ortiz. «Il primo ordine del giorno per l’azienda è dimostrare che funziona su larga scala», afferma Sadoway, e quindi sottoporlo a una serie di stress test, incluso l’esecuzione di centinaia di cicli di ricarica. La società ha messo a punto anche un nuovo software di gestione, sempre ideato dal professor Sadoway e dal suo team di ricercatori, che si chiama Sadoway Power e che permette di sfruttare al massimo le caratteristiche di questo tipo di batterie.

Il team di ricerca comprende membri dell’Università di Pechino, dell’Università dello Yunnan e dell’Università della Tecnologia di Wuhan, in Cina; l’Università di Louisville, nel Kentucky; l’Università di Waterloo, in Canada; Laboratorio nazionale di Oak Ridge, nel Tennessee; e MIT. Il lavoro è stato sostenuto dalla MIT Energy Initiative, dal MIT Deshpande Center for Technological Innovation e dal gruppo ENN.

