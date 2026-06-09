Batterie allo stato solido, tra illusioni e realtà: esplode il caso Donut Lab mentre Factorial sbarca al Nasdaq













Le batterie allo stato solido continuano a essere considerate la prossima grande rivoluzione dell’auto elettrica, ma non tutto sta filando liscio. Mentre Factorial Energy, dopo anni di sviluppo e test con Mercedes e Stellantis, approda a Wall Street, esplode il caso Donut Lab: l’azienda finlandese è accusata di aver raccolto milioni promettendo una batteria “miracolosa” che sarebbe in realtà una normale cella agli ioni di litio.

La distanza tra le due storie racconta molto dello stato attuale del settore. Le batterie allo stato solido rappresentano uno degli obiettivi più ambiziosi dell’industria, ma distinguere tra innovazione reale e marketing aggressivo resta fondamentale.

Il castello di carte Donut Lab

L’inchiesta realizzata da Ziroth – popolare canale Youtube fondato e gestito dal divulgatore scientifico Ryan Hughes – insieme a oltre venti esperti indipendenti sembra aver chiuso definitivamente il caso Donut Lab. La start up finlandese aveva attirato l’attenzione mondiale sostenendo di aver sviluppato una batteria allo stato solido capace di raggiungere una densità energetica di 400 Wh/kg, ricaricarsi in 5 minuti e sopportare 100 mila cicli di ricarica.

Promesse che, se confermate, avrebbero rappresentato un salto tecnologico senza precedenti.

Secondo l’indagine, però, la realtà è ben diversa da quella dichiarata in pompa magna dall’azienda. Le curve di tensione e i dati di espansione della cella mostrerebbero infatti il comportamento tipico di una tradizionale batteria litio-ioni NCM ad alto contenuto di nichel.

Anche la densità energetica reale sarebbe molto lontana da quella annunciata: circa 298 Wh/kg, un valore elevato ma compatibile con le migliori celle agli ioni di litio oggi disponibili sul mercato.

Oltre 25 milioni raccolti grazie alla batteria “miracolo”

L’aspetto più delicato di tutta la questione riguarda soprattutto la raccolta di capitali. Donut Lab avrebbe infatti ottenuto circa 25 milioni di dollari di finanziamento, coinvolgendo oltre 1.300 investitori, molti dei quali piccoli risparmiatori.

Secondo l’inchiesta, il valore della società sarebbe cresciuto rapidamente proprio grazie alle promesse legate alla presunta batteria rivoluzionaria. Nel frattempo emergono dubbi anche sulla catena industriale dietro il progetto: il fornitore tecnologico tedesco CT Coatings, il produttore Nordic Nano e la stessa Donut Lab avrebbero operato senza che venissero mai fornite prove indipendenti delle prestazioni dichiarate.

Le autorità finanziarie finlandesi starebbero ora esaminando il caso.

Factorial vola in Borsa

Se Donut Lab rappresenta un probabile lato oscuro nella corsa alle batterie del futuro, ci sono competitor come Factorial Energy che invece sembrano mostrare un percorso opposto.

L’azienda statunitense specializzata in batterie allo stato solido ha appena completato la quotazione al Nasdaq dopo la fusione con una SPAC, raggiungendo una valutazione di circa 1,3 miliardi di dollari.

La differenza principale con Donut Lab è che le prestazioni dichiarate da Factorial sono state validate da partner industriali di primo piano. Tra questi figurano Mercedes-Benz, Stellantis, Hyundai e Kia, impegnati nello sviluppo delle future piattaforme elettriche basate sulla tecnologia dell’azienda americana.

Clicca qui e partecipa al nostro concorso

Batterie Factorial: le grandi Case approvano

L’episodio che ha acceso i riflettori su Factorial risale allo scorso anno, quando Mercedes ha testato una versione sperimentale della EQS equipaggiata con celle allo stato solido dell’azienda.

Secondo i dati diffusi dal costruttore tedesco, il veicolo avrebbe superato i 1.200 km di autonomia reale con una singola ricarica, grazie a un aumento dell’energia utilizzabile del 25%, mantenendo dimensioni e peso simili a quelli della batteria standard.

Anche Stellantis ha certificato risultati significativi: celle da 77 Ah con una densità energetica di 375 Wh/kg, oltre 600 cicli di test e tempi di ricarica dal 10% al 90% in circa 18 minuti. Numeri che non rappresentano ancora la produzione di massa, ma che arrivano da verifiche effettuate da gruppi automobilistici internazionali e non da autocertificazioni aziendali.

Factorial prevede le prime applicazioni commerciali nel settore automotive già dal 2027. Se le tempistiche saranno rispettate, i benefici potrebbero essere notevoli: maggiore densità energetica, batterie più leggere, ricariche più rapide e autonomie superiori agli attuali standard.