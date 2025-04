Batterie allo stato solido, Stellantis: “Ci siamo”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Batterie allo stato solido: Stellantis e Factorial Energy annunciano di avere convalidato con successo celle con densità di energia specifica di 375Wh/kg. Un passo importante verso la commercializzazione di batterie (e auto) meno care.

Batterie allo stato solido, per auto meno care e ricariche più rapide

Il passaggio alle batterie allo stato solido è considerato un salto in avanti fondamentale per le auto elettriche. Dovrebbero garantire ricariche più rapide, maggiore autonomia, ingombri più contenuti e un costo inferiore. Rendendo i listini delle auto elettriche competitivi con i modelli a benzina.

La tecnologia FEST (Factorial Electrolyte System Technology) utilizzata da Stellantis e Factorial in questo progetto, per esempio, consente una ricarica rapida dal 15% al 90% in 18 minuti. Le celle della batteria funzionano a temperature comprese tra -30°C e +45°C con la possibilità di un’ulteriore espansione. E dimostrano una capacità di alta potenza fino a 4C di scarica. Stellantis conferma di essere pronta ad uscire dai laboratori di ricerca: le batterie allo stato solido di Factorial equipaggeranno una flotta dimostrativa entro il 2026.

Il partner Factorial: “Passiamo dalla ricerca all’utilizzo reale”

A differenza delle tradizionali batterie agli ioni di litio, le batterie allo stato solido offrono maggiore densità energetica e, come si diceva, ricarica più rapida. Le celle FEST da 77Ah convalidate hanno una densità di energia specifica di 375Wh/kg con oltre 600 cicli. Un risultato che Stellantis definisce “eccellente” per le batterie allo stato solido al litio-metallo di grande formato.

“Lo sviluppo delle batterie è una questione di equilibrio. Anche se l’ottimizzazione di una caratteristica è semplice, il bilanciamento tra alta densità di energia, durata del ciclo, ricarica rapida e sicurezza è un grande passo in avanti”, spiega Siyu Huang, CEO di Factorial. “Questo risultato ottenuto con Stellantis spinge la tecnologia delle batterie di prossima generazione dalla ricerca verso l’utilizzo reale”. E Ned Curic, Chief Technology Officer di Stellantis: “Continueremo a lavorare insieme per migliorare ulteriormente e fornire soluzioni ancora più avanzate. Avvicinandoci a batterie più leggere ed efficienti che riducano i costi per i clienti”.

Renault 5 E-Tech: bella in città, divertente tra le curve. La nuova VIDEO-PROVA di Marco Berti Quattrini

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico