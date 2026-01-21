Batterie allo stato solido: il CEO di Svolt accusa Donut Lab di frode

È scontro sul futuro delle batterie allo stato solido: Yang Hongxin, presidente di Svolt ha definito una “frode” la batteria a stato solido da 400 Wh/kg di Donut Lab. Per la startup finlandese la super batteria sarebbe già pronta per la produzione di massa ma Yang ha definito le specifiche dichiarate tecnicamente contraddittorie e incompatibili con l’attuale stato dell’arte.

In un’intervista riportata da diversi media cinesi, Yang ha affermato che “questa batteria non esiste nemmeno nel mondo reale”, aggiungendo che qualunque tecnico con una conoscenza di base del settore riconoscerebbe immediatamente l’inconsistenza dei dati presentati.

Il manager ha inoltre sottolineato come l’industrializzazione delle batterie completamente allo stato solido sia ancora prematura, criticando la crescente tendenza alla spettacolarizzazione tecnologica alimentata da mercati finanziari e investitori.

La polemica nasce dalle dichiarazioni rilasciate da Donut Lab, startup finlandese fino a oggi poco nota nel settore automotive. Durante il CES 2026 l’azienda ha presentato quella che ha definito la prima batteria all-solid-state realmente producibile su larga scala, con caratteristiche che, se confermate, rappresenterebbero una rottura radicale.

Secondo quanto comunicato, la batteria avrebbe una densità energetica di 400 Wh/kg, sarebbe in grado di ricaricarsi completamente in 5 minuti senza limiti all’80%, mantenendo oltre il 99% della capacità in un range di temperatura estremamente ampio, da -30°C a 100°C, e con una vita utile fino a 100.000 cicli.

Donut Lab sostiene inoltre di disporre già di capacità produttiva su scala GWh, con la possibilità di fornire batterie a clienti in tutto il mondo.

La batteria-shock di Donut Lab?Specifiche eccezionali, ma senza…trasparenza

A rafforzare lo scetticismo del settore è il fatto che un dipendente di Donut Lab abbia dichiarato che materiali e processi produttivi non possono essere divulgati, né pubblicati in articoli scientifici, in quanto coperti da segreto industriale. Un approccio che si discosta nettamente dalle prassi consolidate nello sviluppo di nuove tecnologie elettrochimiche.

Ancora più sorprendente è l’affermazione secondo cui la batteria non utilizza litio né terre rare, impiega una tecnologia completamente diversa rispetto alle tradizionali batterie allo stato solido e avrebbe un costo paragonabile a quello delle LFP.

Insomma, un insieme di caratteristiche che, secondo molti addetti ai lavori, rende le promesse estremamente difficili da conciliare sul piano ingegneristico e industriale. E che ha scatenato la dura replica del presidente di Svolt.

La posizione di Svolt, pioniere delle batterie semi-solide

Il confronto diventa particolarmente significativo se messo in relazione con il percorso della stessa Svolt, uno dei produttori cinesi più avanzati sul fronte delle nuove chimiche. L’azienda ha completato nel novembre scorso lo sviluppo delle celle di prima generazione “liquid-solid” (precedentemente definite semi-solid-state), con una densità energetica di 270 Wh/kg, e prevede l’avvio della produzione di massa nel 2026.

Svolt sta già lavorando su una seconda generazione con l’obiettivo di raggiungere i 400 Wh/kg, ma senza promettere salti miracolosi né tempi immediati. Non a caso, le nuove normative cinesi hanno vietato l’uso del termine “semi-solid-state” per evitare confusione, imponendo una distinzione più chiara tra batterie ibride liquido-solido e vere all-solid-state.

Batterie stato solido, quale verità?

Il caso Svolt-Donut Lab è emblematico della smania di competizione nel settore. La corsa all’annuncio “definitivo” sulle batterie del futuro rischia di generare aspettative irrealistiche, influenzando politiche industriali e strategie di investimento. In assenza di validazioni indipendenti e trasparenza sui processi, promesse così radicali meritano prudenza, non entusiasmo automatico.

Nel breve e medio periodo, è probabile che i maggiori progressi arrivino da soluzioni evolutive, come le batterie liquid–solid o le LFP avanzate, piuttosto che da salti tecnologici improvvisi. E lo scontro verbale tra Svolt e Donut Lab mostra quanto il confine tra innovazione autentica e narrazione aggressiva sia oggi più sottile che mai.