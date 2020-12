Batterie alla stato solido, Quantum Scape ha fatto il miracolo

QuantumScape afferma di aver risolto il problema con un nuovo design che utilizza anodi di litio-metallo che non si formano durante la produzione, ma che si formano attorno al collettore di corrente quando la batteria è carica. Il separatore a stato solido è un altro progresso chiave, utilizzando materiale ceramico solido che resiste alla formazione di dendriti, un problema comune che può causare il cortocircuito delle batterie e talvolta prendere fuoco quando depositi di metallo si accumulano su un elettrodo fino a perforare il separatore.

Questi i numeri: in termini volumetrici, la nuova batteria può immagazzinare 1 kWh/litro, circa, quattro volte quello che immagazzina l’attuale batteria Tesla Model 3. In peso, offre tra 380-500 Wh/kg, rispetto a circa 260 Wh/kg per gli attuali pacchetti Tesla. Meglio di quel che ha promesso Elon Musk (400 Wh/kg) con le nuove celle Tesla che arriveranno fra tre o quattro anni.

Ricarica lampo: l’80% in 15 minuti

La batteria QuantumScape si carica molto più velocemente, sopportando potenze di ricarica molto maggio. Anche il ciclo di vita raggiunge i livelli di una normale batteria litio tioni: mantiene l’80% della sua capacità dopo 800 cicli completi di carica e scarica, il che equivale a una percorrenza di circa 386.000 km). Infine le batterie di Quantum Scape sarebbero meno sensibili agli effetti del gelo mantenendo prestazioni poco inferiori fino a temperature esterne di -30 gradi. In termini di sicurezza, l’azienda afferma che il suo separatore a base di ceramica non è combustibile. Mantiene l’anodo e il catodo isolati in modo sicuro a temperature molto più elevate di quelle che le attuali celle agli ioni di litio possono sopportare.

«La parte più difficile nella produzione di una batteria allo stato solido funzionante è la necessità di soddisfare simultaneamente i requisiti di alta densità di energia, ricarica rapida, ciclo di vita lungo e funzionamento con ampio intervallo di temperature. Questi dati mostrano che le celle di Quantum Scape soddisfano tutti questi requisiti, qualcosa che non è mai stato segnalato prima. Se Quantum Scape può portare questa tecnologia nella produzione di massa, ha il potenziale per trasformare l’industria» ha affermato il dottor Stan Whittingham, co-inventore della batteria agli ioni di litio e vincitore del premio Nobel per la chimica 2019.

“E’ il Santo Graal delle batterie”

Venkat Viswanathan, professore di scienza dei materiali alla Carnegie-Mellon University ha aggiunto: «Supportare una densità di corrente sufficientemente elevata da consentire una carica rapida senza formare dendriti è stato a lungo il Santo Graal del settore. Questi dati mostrano la capacità di caricare fino all’80% della capacità in 15 minuti, corrispondente a una velocità sorprendentemente elevata di deposizione di litio fino a un micron al minuto».

Il co-fondatore di Tesla JB Straubel, infine, ha definito il risultato raggiiungo dal team di Quantum Scape «un importante passo avanti».

Sotto l’ala della Volkswagen

Quantum Scape può contare su 300 milioni di dollari di finanziamento da parte del Gruppo Volkswagen, suo principale azionista. Tra gli altri investirori figurano Continental e Bill Gates. Quindi dovrebbe avere tutte le risorse necessarie per sviluppare questa tecnologia e portarla entro breve sul mercato per equipaggiare le prossime generazioni di veicoli VW.

Quantum Scape , con sede a San Jose, è stata fondata 10 anni fa da Jagdeep Singh, scienziato informatico e co-fondatore di Infinera Corporation, e Tim Holme, ingegnere meccanico laureato a Stanford.

Secondo i fondatori ci vorranno alcuni anni prima di raggiungere la produzione prevista di 20 GWh, all’anno, come prevede la loro partnership con Volkswagen entro il 2024-2025. La società è quotata alla Borsa di New York, dove ha raccolto circa 1,5 miliardi di dollari di capitale.