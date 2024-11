Batterie al potassio, è l’idea del Politecnico di Torino

GREE2MOVE è il progetto del Politecnico di Torino per sviluppare nuove batterie al potassio che potrebbero sostituire quelle al litio nell’accumulo stazionario di energia. Il progetto è finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate-FISA. E’ partito il 1° novembre scorso ed è diretto da Federico Bella, docente presso il Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia-DISAT.

GREEN2MOVE (Green potassium batteries manufacturing processes: towards sustainable gigafactories) si focalizza sulla sperimentazione delle nuova tecnologia per realizzare accumulatori su scala industriale di batterie al potassio con prestazioni simili a quelle al litio. E si rivolge ad applicazioni quali le batterie integrate in edifici abitativi ed industriali per stoccare energia prodotta da fonti rinnovabili.

Oltre ad utilizzare il potassio, elemento facilmente reperibile in Italia e in Europa, le nuove batterie utilizzeranno circa il 50 per cento di biomasse di recupero, come scarti dell’industria cartaria e biodiesel. La produzione si svolgerà in ambiente acquoso, mentre quella del litio lavora utilizza solventi liquidi ad alto impatto ambientale. I componenti così realizzati verranno disegnati e assemblati in modo da facilitare il disassemblaggio e il riuso a fine vita.

Grazie al finanziamento ottenuto per la durata di 4 anni, il Politecnico di Torino potenzierà i suoi laboratori di sperimentazione con l’acquisto di nuovi macchinari, come i ciclatori che simulano il ciclo di vita dei dispositivi. Sarà inoltre costituito un team di lavoro dedicato, con nuove posizioni per dottorandi provenienti da ingegneria, chimica, scienza dei materiali e design; competenze cruciali per il futuro industriale dell’Europa.

I risultati del progetto entro il 2028 e prime gigafactory di batterie al potassio in Europa dal 2030

Il Gruppo di Elettrochimica del Politecnico di Torino vanta già collaborazioni internazionali come quella con il più grande progetto bandiera europeo sulle batterie, Battery2030+. E’ pioniere in Italia della tecnologia al potassio, a partire dal 2020 quando il ricercatore Daniele Versaci assemblò il primo esemplare di cella funzionante. Al politecnico di Torino insegna anche Silvia Bodoardo, responsabile della task force sulle batterie Electrochemistry Group@Polito e Direttrice del Centro Studi per l’impulso alla Ricerca Europea.

Il progetto si concluderà entro il 2028 ed è finalizzato alla costruzione di gigafactory per la produzione di batterie in Europa a partire dal 2030.

«Per la prima volta ci affacciamo ad un progetto che unirà le nostre capacità consolidate di ricerca e sviluppo alla sfida del mondo industriale – commenta Federico Bella – Sostenibilità di processo, scale-up, e interazione con le aziende italiane saranno gli ingredienti fondamentali dai quali partiremo».

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-