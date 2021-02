Batterie al grafene, GAC è pronta: da settembre sulla Aion V

Debutteranno in settembre le prime batterie auto a base di grafene. Le adotteranno i nuovi modelli della gamma Aion prodotti dalla casa automobilistica cinese GAC. Le prestazioni, promette il costruttore, sono “rivoluzionarie”. Tempi di ricarica più che dimezzati e una vita media molto più lunga.

Mille km di autononia e ricarica in 8 minuti

GAC, dopo averne annunciato l’introduzione l’estate scorsa, annuncia di aver iniziato i test su strada. Questi hanno dimostrato che la batteria può essere caricata a 6 gradi centigradi con un caricatore ad alta potenza da 600 Ah, raggiungendo l’80% della carica in soli 8 minuti. GAC però non ha ancora svelato contenuto energetico e altri dettagli come dimensioni e peso della nuova batteria. Si parla però di circa nille km di autonomia. Ma l’azienda sostiene che la batteria ha già superato il cosiddetto “test di tiro” che ne verifica la sicurezza in caso di penetrazione meccanica delle celle. L’Aion V sarà il primo modello ad essere equipaggiato con questa batteria. L’inizio della produzione in serie è previsto per settembre 2021. Della serie Aion, GAC ha finora presentato Aion S come berlina elettrica (l’auto più venduta in Cina l’anno scorso) e Aion LX come e-SUV .

La tecnoligia 3DG per ridurre i costi

GAC sostiene di aver risolto il principale problema delle batterie a base di grafene: il costo. Il grafene inizialmente costava fino a qualche centinaia di dollari al grammo; ma con la tecnologia di produzione 3DG, l’azienda afferma di aver ridotto i costi a un decimo del processo convenzionale. ll grafene, un foglio di atomi di carbonio legati insieme in un reticolo a nido d’ape, è ampiamente riconosciuto come un “materiale meraviglioso” a causa della miriade di attributi sorprendenti che possiede. È un potente conduttore di energia elettrica e termica, estremamente leggero chimicamente inerte e flessibile con un’ampia superficie. È anche considerato ecologico e sostenibile, con possibilità illimitate per numerose applicazioni.

I mille atout delle batterie al grafene

I materiali degli elettrodi delle batterie convenzionali agli ioni di litio vengono notevolmente migliorati se potenziati con il grafene. Una batteria al grafene può essere leggera, resistente e adatta per l’accumulo di energia ad alta capacità, oltre a ridurre i tempi di ricarica. Gli ioni di litio infatti si legano agli atomi di carbonio e il grafene consente di aumentarne esponenzialmente la quantità con minor ingombro e minor peso. Inoltre è più resistente allo stress, quindi è più duraturo anche se sottoposto a ricariche ad alta potenza.

Le batterie agli ioni di litio possono essere migliorate introducendo grafene nell’anodo della batteria e sfruttando la conduttività del materiale e l’ampia superficie per ottenere l’ottimizzazione morfologica e le prestazioni.

Un ibrido di ossido di vanadio (VO 2 ) e grafene può essere utilizzato su catodi agli ioni di litio e garantisce una carica e scarica rapida nonché una lunga durata del ciclo di carica. In questo caso, VO 2 offre un’elevata capacità energetica ma una scarsa conduttività elettrica, che può essere risolta utilizzando il grafene come una sorta di “spina dorsale” strutturale su cui attaccare VO 2 – creando un materiale ibrido che ha sia una maggiore capacità che un’eccellente conduttività.

Se il grafene mette il turbo alle batterie LFP

Il grafene può essere utilizzato anche per aumentare le capacità delle batterie LFP (Litio-ferro-fosfato), che presentano molti vantaggi (4.000 cicli di durata, assenza del metallo più critico come il cobalto, velocità di ricarica) ma hanno nella bassa densità di energia il loro tallone d’Achille. Il miglioramento dei catodi LFP con il grafene ha consentirebbe alle batterie di essere leggere, caricarsi molto più velocemente e avere una capacità maggiore rispetto alle batterie LFP convenzionali.