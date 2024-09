Batterie a Termoli, governo deciso a togliere i fondi

Batterie a Termoli nella fabbrica ex Fiat: il governo è pronto a togliere i fondi già stanziato se l’investimento non si concretizzerà entro giugno-luglio 2025.

Batterie a Termoli: troppa incertezza da Stellantis e soci, via 200 milioni

Resta in stand-by il progetto di realizzare una gigafactory a Termoli per la produzione di batterie per le auto elettriche. E i fondi del Pnrr che vi erano stati destinati, dall’estate del 2025 quasi certamente saranno dirottati verso altri investimenti per non finire persi. È un’altra puntata della guerra tra il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, e Stellantis, che deve realizzare la riconversione dell’impianto molisano con Mercedes e TotalEnergies. I tre partner hanno dato vita a un’impresa comune, ACC, che ha già avviato la produzione di batterie nel sito di Douvrin in Francia. In Italia, come al solito, è tutto fermo e rischiamo di perdere anche questo treno, con un governo che continua a mostrare il suo scetticismo nei confronti dell’elettrico. E con Stellantis che a suo tempo aveva promessio che non avrebbe toccato gli impianti italiani ex Fiat-FCA. Ma che ancora non trova il modo di dare un futuro a lungo temine per una grande fabbrica come Termoli, che tuttora conta 2 mila dipendenti.

Progetti ancora da validare per batterie migliori e meno costose

Solo dopo il primo trimestre 2025, però, ACC sarà in grado di confermare la strategia di costruzione della gigafactory in Italia (e in Germania, a Kaiserslautern). Questo perché sta lavorando allo sviluppo di una tecnologia più performante, capace di rendere le batterie più efficienti e con minori costi di produzione (-20/30%). Il nuovo progetto dovrebbe essere presentato a gennaio 2025. Sulla base di questo, ACC dovrà poi esprimersi e sottoscrivere contratti per un prodotto testato e validato. Di fronte a investimenti ingenti per le 2 gigafactory (un miliardo per Termoli e 2 per Kaiserlautern), l’azienda sostiene che le decisioni andranno ponderate attentamente. E i tempi imposti da Urso appaiono decisamente stretti. Al momento dallo stabilimento molisano Stellantis escono i motori termici Gme e Gse, in produzione fino al 2028/2029. Ma dopo? Urso dice che per la riconversione si troveranno altri fondi. Tutt’altra storia in Francia: lì mercato tira e il governo fa pesare la sua voce. E l’investimento (con relative assunzioni) è partito da tempo.