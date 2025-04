Batterie a stato solido nelle plug in. Ma vogliamo scherzare?

Batterie allo stato solido nelle future vetture ibride plug in? Ce lo chiede Francesco, sostenitore di questa tecnologia che considera essere la soluzione ideale per chi è affetto da “ansia da ricarica”. Potete inviare quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Troppo poca l’autonomia delle attuali ibride plug in contro l’ansia da ricarica

“Mi chiamo Francesco e sono un sostenitore dell’ibrido plug in, almeno fino a quando le batterie di un auto elettrica non daranno le giuste garanzie di autonomia per la tranquillità di chi poi le acquisterà (e guiderà), abbattendo l’ansia da ricarica.

Le plug in attualmente percorrono solo da 50 a poco più di 100km in modalità elettrica e quindi la mia domanda è la seguente: secondo il vostro parere, sarà possibile avere una maggiore autonomia per questo tipo di auto con le batterie allo stato solido?

E se così fosse, sarebbe pensabile far sostituire il pacco batterie in dotazione con uno di batterie allo stato solido e ottenere dalla propria auto plug in un aumento dell’autonomia in modalità elettrica?„ Francesco

Quando arriveranno sul mercato, le ibride plug in saranno sparite

Risposta- Le batterie a stato solido arriveranno sul mercato (forse) solo a fine decennio, e solo sulle auto premium, le più costose e performanti. E ci vorranno altri 5 o 6 anni almeno perché la tecnologia arrivi a maturazione e i prezzi scendano fino a renderle accessibili per un utilizzo di massa.

A quel punto le plug in, universalmente ritenute una soluzione di passaggio, non avranno più ragion d’essere. Non solo perchè i motori a combustione saranno banditi dalla normativa europea a partire dal 2035, ma soprattutto perché le prestazioni garantite dalle future batterie le renderanno superflue.

Tenga presente che già oggi le batterie tradizionali agli ioni di litio ad elettrolita liquido raggiungono capacità di 300 Wh/kg (il doppio rispetto a 10 anni fa), velocità di ricarica 20-80% in una quindicina di minuti e costi nell’ordine di poco più di 100 dollari per kWh (un decimo rispetto agli esordi, nel 2010) . Siamo molto vicini, insomma, alla parità di prezzo fra ICE e BEV, con un’autonomia reale attorno ai 400 km. E addio ansia da ricarica.

Guarda anche il VIDEO di Filippo Pagliuca sulla seconda vita e sul riciclo delle batterie da autotrazione una volta rimosse dai veicoli

