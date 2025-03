Batterie a stato solido/1 Mercedes EQS, dalla F1 alla strada

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

E’ una gara contro il tempo quella che impegna tutti i principali costruttori sulle batterie a stato solido, considerate il Santo Graal della mobilità elettrica. Con il lancio del primo prototipo da strada, Mercedes Benz sembra avere un’incollatura di vantaggio. Cerchiamo di capirne di più in questo viaggio nello stato dell’arte della rivoluzionaria tecnologia.

di Filippo Pagliuca

[prima puntata]

Il mondo delle batterie è in continua evoluzione e giganti come CATL, BYD, Tesla e LG competono per migliorare efficienza, autonomia, tempi di ricarica e sicurezza. Ma, oltre a questi colossi, nuovi protagonisti stanno emergendo con una visione audace: le batterie allo stato solido.

Aziende come NIO, Mercedes-Benz e Toyota stanno investendo molto in questa tecnologia, considerata da molti il futuro della mobilità elettrica. Mercedes-Benz ha portato su strada la sua prima vettura equipaggiata con una batteria allo stato solido: un prototipo dell’EQS, che promette di cambiare le carte in tavola.

Il prototipo EQS con celle Factorial Energy

Mercedes-Benz, in collaborazione con Factorial Energy, ha sviluppato un innovativo pacco batterie allo stato solido. Dopo i primi test di laboratorio condotti a Stoccarda alla fine del 2024, la tecnologia è stata integrata in una EQS modificata, avviando le prove su strada nel febbraio 2025.

L’azienda ha sfruttato l’esperienza nella produzione di serie e le competenze derivate dalla Formula 1, trasferendo soluzioni avanzate dal mondo delle corse alla mobilità elettrica. L’auto, opportunamente adattata, è stata equipaggiata con tutti i sistemi necessari al funzionamento della nuova batteria.

Perché lo stato solido cambia le regole del gioco?

A differenza delle batterie agli ioni di litio, che utilizzano un elettrolita liquido per consentire il passaggio degli ioni tra anodo e catodo, le batterie allo stato solido adottano un elettrolita solido che funge esso stesso da conduttore ionico.

Questo riduce drasticamente le perdite energetiche, migliorando l’efficienza complessiva e aumentando la sicurezza del sistema. La nuova batteria sviluppata da Mercedes offre una densità energetica fino a 450 Wh/kg, permettendo una autonomia superiore del 25% rispetto a una batteria standard dello stesso peso e alle stesse dimensioni. Migliora così l’efficienza del veicolo nel suo insieme.

Queste batterie, inoltre, non temono gli estremi. A differenza delle soluzioni attuali, che possono soffrire in climi rigidi o torridi, le batterie allo stato solido offrono prestazioni stabili in un’ampia gamma di temperature. Il separatore solido – spesso realizzato in materiale ceramico o in polimero conduttivo – elimina i problemi di volatilità dell’elettrolita – infiammabile – e la formazione di dendriti, cristalli metallici che, nelle batterie tradizionali, possono perforare il separatore e causare cortocircuiti.

Innovazione ingegneristica per stabilità e durata

Uno degli aspetti più critici delle batterie allo stato solido è la variazione di volume dell’anodo di litio-metallo durante i cicli di carica e scarica, che può compromettere l’integrità della cella. Per affrontare questa sfida, Mercedes ha sviluppato un innovativo supporto flottante per le celle, dotato di attuatori pneumatici in grado di compensare le variazioni dimensionali e garantire la stabilità meccanica della batteria. Questa soluzione brevettata permette di massimizzare la durata della batteria, riducendo il degrado delle celle nel tempo.

La durata in termini di cicli, sebbene promettente, è ancora inferiore rispetto alle migliori batterie agli ioni di litio, che possono raggiungere fino i 4.000 cicli nel caso delle batterie LFP. Infine, i costi attuali delle batterie allo stato solido restano elevati a causa della complessità dei materiali e dei processi produttivi.

La ricarica: un salto nel futuro della mobilità elettrica

Le batterie allo stato solido offrono tempi di ricarica notevolmente ridotti rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio. Molti studi evidenziano che queste celle sono in grado di ricaricarsi fino a sei volte più velocemente, consentendo di ottenere un’autonomia di 300 km in meno di 10 minuti. Questo salto ridurrebbe drasticamente il divario con i motori a combustione, rendendo i veicoli elettrici non solo sostenibili, ma anche incredibilmente pratici per la vita di tutti i giorni.

Mercedes-Benz, con il prototipo EQS equipaggiato con batterie allo stato solido, si posiziona come pioniere di questa rivoluzione tecnologica. Se i test su strada confermeranno i risultati di laboratorio, entro l’inizio del prossimo decennio potremmo assistere all’introduzione di veicoli elettrici con oltre 1.000 km di autonomia, ricariche ultra-rapide e un livello di sicurezza mai raggiunto prima.

Il trasferimento delle tecnologie dalla Formula 1 alla produzione di serie è la dimostrazione che il futuro della mobilità sostenibile è una realtà in continua evoluzione.

(1-segue)

