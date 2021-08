Batterie a rischio incendio: Titan dà l’allarme giorni prima

Presto avremo un sistema di allerta precoce in grado di segnalare con largo anticipo quando le batterie sono a rischio di incendio. L’ha messo a punto la start up americana Titan, utilizzando gli ultrasuoni.

Ultrasuoni contro il “runaway”

Gli strumenti di bordo delle auto elettriche segnalano il pericolo solo quando il processo di surriscaldamento è ormai irreversibile. Quando cioè sta per innescarsi il devastante fenomeno di combustione a catena detto “runaway”. Tanto basta a scongiurare danni alle persone, non ad evitare la distruzione dell’auto e danni gravi all’ambiente circostante.

Anche perchè le fiamme possono sprigionarsi durante una carica notturna o diversi minuti dopo la fine del rifornimento, quando il veicolo è abbandonato. Sono incidenti che capitano molto raramente, ma, enfatizzati dalla stampa e dai detrattori dell’auto elettrica, sucitano grande apprensione negli automobilisti. Sono insomma un deterrente per la diffusione dei veicoli a zero emissioni.

Il nuovo dispositivo messo a punto dalla strat up americana Titan Advanced Energy Solutions (Titan), è in grado invece di prevedere i guasti ore e addirittura giorni prima che producano effetti devastanti. Consentendo all’automobilista di evitarlo, provvedendo alla riparazione. La tecnologia sviluppata da Titan si basa sugli ultrasuoni ed è stata validata dal DOE statunitense che ha erogato un finanziamenti di 1,1 milioni di dollari per il passaggio all’industrializzazione del prodotto. Questo premio segue quello di Fase I, nel 2020, che Titan ha utilizzato per costruire il primo prototipo.

Le batterie saranno a “prova d’incendio”

Il problema è molto sentito negli Stati Uniti dopo una serie di incendi ed esplosioni che hanno convolto modelli a larghissima diffusione (leggi). Tanto che la National Highway Traffic Safety Administration ha fornito una guida ai proprietari di alcuni modelli di veicoli elettrici per parcheggiare le loro auto all’aperto e lontano dalle case dopo la ricarica.

Shawn Murphy, CEO di Titan, ha spiegato che il loro sistema basato sugli sugli ultrasuoni è in grado di identificare le condizioni di pericolo della batteria ore o giorni prima che si verifichi il guasto. Queste condizioni possono includere fughe termiche o una reazione a catena all’interno di una cella. Se non identificate in anticipo, può essere molto difficile circoscriverne le conseguenze una volta iniziata la reazione.

I sistemi di gestione della batteria esistenti, invece, forniscono avvisi di guasto imminente da pochi minuti a secondi prima che si verifichi un incendio. Questo spesso non è sufficiente per evitare gravi danni. Garantire la sicurezza è una questione chiave per l’adozione di veicoli elettrici, ha aggiunto Murphy.

Più in generale Titan ha progettato con la tecnologia degli ultrasuoni, strumenti che permettono anche di raccogliere informazioni sullo stato di salute, capacità e stato di carica di qualsiasi batteria, in qualsiasi fase della sua vita, in tempo reale.

