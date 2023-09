Batteria Zoe al 92% dopo 20 mila km. Non parlo per sentito dire, parlo della mia Zoe, acquistata a luglio 20 e sottoposta ora al secondo tagliando in Renault.

Nulla da dire sui costi dei tagliandi: 115 euro a questo secondo giro, 89 euro al primo intervento di manutenzione a 12.015 km. In un’auto termica di queste dimensioni avrei speso di più. Più interessante il dato sullo stato di salute della batteria dopo tre anni, dato che l’auto mi è stata consegnata nell’agosto del 2020. Siamo al 92,17%, contro il 93,80% che era stato diagnosticato esattamente un anno fa, con l’auto appunto a 12 mila km. Il che conferma che effettivamente il degrado delle celle è più rapido nei primi mesi di vita, per poi attestarsi su un valore compreso tra l’1 e il 2% ogni anno. Preciso che in genere ricarico nella mia Modena nelle colonnine AC da 22 kW. Ma quando viaggio utilizzo le HPC di Free to X in autostrada: se fa caldo hai solo voglia di lasciare in fretta l’autogrill per ripartire. E caricando fino a 50 kW te la sbrighi abbastanza in fretta.

Un riferimento fondamentale per il valore nell’usato

Ribadisco quanto scrissi in occasione del primo check: il vero problema delle auto elettriche non è l’autonomia. E neppure la durata della ricarica o la carenza di colonnine…Ho viaggiato molto questa estate, senza problemi. La vera incognita è il degrado della batteria, che incide non solo sulla tua autonomia di percorrenza, ma anche sul valore futuro di rivendita nell’usato. Chi compra un’elettrica di seconda mano deve sapere qual è lo stato di salute delle celle e quanti km riuscirà a fare con un pieno. E questo incide in modo fondamentale sul prezzo. Non è un degrado uniforme: dipende da diversi fattori e anche dall’auto, perché abbiamo visto che ci sono modelli le cui batterie perdono capacità più lentamente nel tempo. Quando ho ritirato la Zoe tre anni fa l’autonomia dichiarata era di 390 km. Non sono mai riuscito a farli. Adesso in città l’indicatore mi segnala 350 km. E va bene così.