Batteria sostituita senza spese nella XEV YoYo

“C aro Vaielettrico, quando nel 2022 ho comprato la mia XEV Yoyo, ero entusiasta: un quadriciclo elettrico compatto, silenzioso, agile in città e con costi di gestione ridotti. Per i miei spostamenti quotidiani l’ideale. Dopo poco più di 3 anni , però, soltanto un paio di mesi dopo la scadenza dell’estensione (gratuita) della garanzia è arrivato IL problema: calo di autonomia e malfunzionament i legati a 2 delle 3 batterie, a cui è stata diagnosticata una cella difettosa. Dopo le prime verifiche, mi sono sentito gelare: la sostituzione avrebbe comportato una spesa di 8.000 euro per un nuovo pacco batterie, praticamente quanto il valore residuo dell’auto. Un importo così alto da farmi pensare seriamente di accantonare la mia Yoyo. Nonostante le mie ricerche, in Italia non ho trovato nessuno in grado di sostituire due celle difettose individuate in altrettante batterie. Ho deciso di non fermarmi alla prima risposta. Ho scritto una lettera dettagliata a XEV , raccontando la mia esperienza e delusione. Sottolineando anche un punto tecnico importante: la mia Yoyo monta un tipo di batteria che oggi non è più installato sui modelli in commercio.

Le prime versioni, come la mia, utilizzano celle di vecchia generazione (meno efficienti e con una chimica più sensibile al degrado nel tempo). Mentre oggi le Yoyo sono equipaggiate con pacchi batteria aggiornati, con una diversa architettura interna e migliori sistemi di gestione termica ed elettronica. Forse anche questa consapevolezza ha pesato nella decisione di XEV, perché la loro reazione è stata completamente positiva: sostituzione completa con batterie rigenerate senza alcun costo per me ed estensione di fatto della garanzia. Il risultato? La mia Yoyo ora monta il pacco batterie rigenerato, con prestazioni stabili. È tornata come nuova, pronta a garantire (speriamo!) anni di mobilità elettrica pulita e affidabile. Racconto questa esperienza perché credo che, nel mondo della mobilità elettrica, l’assistenza post-vendita sia fondamentale. E nel mio caso, XEV ha dimostrato di saper ascoltare e venire incontro ai clienti, trasformando un potenziale addio all’elettrico in un nuovo inizio. Elemento importante per chi è ancora indeciso se fare ‘il grande passo’ . Maurizio Scicchitano