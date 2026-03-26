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Batteria sostituita gratis nella mia Model 3 del 2021. Paolo racconta la sua positiva esperienza con una Tesla del 2021, con 74 mila km. Anche per le ricariche dell’auto sostitutiva…

Batteria sostituita gratis: “Non andava oltre il 35%, sudavo freddo…”

“V orrei raccontare la mia esperienza per la sostituzione della batteria di trazione della mia Model 3 RWD 2021. Il 9 Gennaio 2026, dopo una ricarica al Supercharger di San Donato (batteria preriscaldata dalla partenza da casa a 130 km distanza) mi appare questa scritta: ‘Batteria limitata al 35 %, contattare server’. Con relativi codici del problema. In internet vedo che il problema implica la sostituzione del pacco-batteria di trazione. Raggiungo senza problemi casa (la ricarica scorsa era giunta sino ad 80 %). Ricarico, ma al 35 % mi da carica completa!!! Sudo freddo, l’incubo peggiore per un possessore di auto elettrica. Apro il ticket e due giorni dopo porto auto al Tesla Center Peschiera Borromeo. Mi dicono subito che sarà un fermo auto lungo, dopo due giorni mi chiamano e mi consegnano una Model Y sostitutiva.

“E con la Model Y sostitutiva 4.500 km di ricariche gratis”

Dopo due mesi la batteria sostitutiva arriva, subito installata. E anche testata su strada presumo, visto che la mia Model 3 presenta 450 kmdi percorrenza dalla mia consegna. Onestamente chiedo : ovviamente la batteria è ‘ricondizionata’? Risposta: no nel suo caso la batteria è nuova. lo troverà dichiarato anche in fattura ( tutto a saldo zero euro, in garanzia). Effettivamente la fattura riporta numero batteria e dicitura ‘ricambio nuovo‘. La batteria nuova ha effettivamente una capacità ben superiore rispetto alla stato della batteria sostituita, che aveva 5 anni e 74.000 km . Personalmente ho avuto un trattamento che è andato bene oltre le mie aspettative. In due mesi con l’auto sostitutiva ho percorso 4.500 km. La Model Y sostitutiva mi è stata assegnata con ricariche Supercharger gratuite, sì, 4.500 km ricaricati al SC Forcola Sondrio. Saluti da un lettore affezionato ” . Paolo Cornaggia

Risposta. Tesla è ancora capace di sorprendenti in positivo. Questa non è la prima testimonianza di ottimi trattamenti in caso di problemi con l’auto. Non solo in termini di interventi in garanzia (a volte rifiutati, con mille scuse, da brand storici). Ma anche con gesti molto apprezzabili come la ricarica gratis nei Supercharger, in questo caso per 4.500 km. Fate due conti su quanto costerebbero a benzina…