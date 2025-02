Batteria riparata e certificata: ecco la “clinica” Reinova

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

«Non possiamo continuare ad avere un solo componente, la batteria, che rappresenta l’80% del valore di un veicolo ma che rimane isolato nel ciclo vita senza poter intervenire per ripararlo». Partendo da questa constatazione, l’ing. Giuseppe Corcione ha mobilitato la sua Reinova per creare la prima “clinica delle batterie auto” in Europa. E oggi spiega a “fuoco amico” come funziona.

Reinova nasce nel 2020 in provincia di Modena come centro di eccellenza di testing e validazione di componenti per la mobilità elettrica e ibrida. In cinque anni di attività ha supportato i principali produttori italiani e stranieri, ha contribuito alla nascita di start up e ha collaborato a progetti innovativi. Corcione che l’ha fondata e la guida viene da un decennio di esperienza nella multinazionale austriaca AVL, dove ha guidato un team di oltre mille ingegneri nella business unit di testing.

Riparare una batteria: servono competenze , strumenti sofisticati e un sistema di certificazione

Riparare una batteria, spiega, presuppone competenze qualificate e una strumentazione costosa e sofisticata per la diagnosi e l’intervento in sicurezza. Si tratta infatti di agire su hardware e software di oggetti che gli stessi carmaker europei non conoscono a fondo, approvvigionandosi da produttori esterni, normalmente asiatici. La riparazione deve poi essere certificata per garantirne sicurezza e valore residuo.

Reinova, con una squadra di tecnici interni e attrezzature mobili può agire in loco per le riparazioni soft. Ed eventualmente trasportare in sicurezza la batteria in sede per riparazioni hard, come la sostituzione di celle o moduli. Per quanto alti siano i costi di una riparazione, precisa Corcione, non arriveranno mai ai 20 mila euro di una sostituzione in toto. Reinova parte offrendo il servizio a dealer e grandi flotte, ma in prospettiva proporrà percorsi di formazione per officine specializzate in grado di riparare anche auto private.

Allargando il discorso ai costi di riparazione delle auto elettriche in generale, Corcione sottolinea due grandi temi. In primo luogo la diffusa impreparazione dei servizi di assistenza. «Per 50 anni – dice – i costruttori e le loro reti di assistenza hanno controllato la tecnologia di tutti i componenti dell’auto termica. Con la rivoluzione elettrica si trovano a che fare invece con la tecnologia della batteria, che non padroneggiano». Nelle carrozzerie, per esempio, pochi sanno esattamente cosa fare quando si tratta di mettere un’auto elettrica nei forni di verniciatura.

Poi c’è un problema di responsabilità. Per un’auto incidentata, anche per un banale tamponamento, non è facile stabilire se le batterie abbiano avuto un danno. «Serve una diagnosi che richiede strumentazione specifica e un qualificazione molto elevata. In assenza di chi si assume la responsabilità di certificare la perfetta efficienza della batteria, risulta molto più semplice procedere comunque alla sostituzione di tutto il componente. E questo gonfia anche i costi assicurativi». Reinova pensa infatti alle compagnie assicurative come futuri partner dei suoi servizi di certificazione.

Le auto elettriche costeranno meno delle termiche quando i car maker tradizionali avranno cambiato pelle

Sono giustificati prezzi di listino così elevati per le auto elettriche, più semplici e con un terzo dei componenti rispetto alle termiche? Corcione pensa di no, anche se li considera frutto di una doppia criticità. Da un lato la necessità di ammortizzare imponenti investimenti in ricerca e sviluppo, dall’altro le ancora insufficienti economia di scala realizzate dai produttori europei e americani.

Tutto ciò si scarica sui prezzi. «La Cina dimostra che in presenza di volumi di vendita elevati e processi più efficienti di trasferimento dell’innovazione alla produzione i prezzi delle auto elettriche sono già allineati o addirittura più bassi rispetto alle termiche». Come se ne esce? «Aumentando i volumi. Ma non credo attraverso gli incentivi sul lato domanda: piuttosto con contributi pubblici a sostegno di una trasformazione radicale e veloce delle aziende. Nel nuovo mondo dell’automotive non è più consentito sprecare 5 anni nello sviluppo di una nuova piattaforma: l’industria auto deve adeguarsi a nuovi tempi e nuove procedure, copiando il modello di una qualsiasi industria di beni di consumo»

Tuttavia Corcione non attribuisce all’auto elettrica la responsabilità della drammatica crisi dell’automotive europea e americana. Il male oscuro, a suo giudizio, si chiama software.

Il male oscuro dell’automotive si chiama software

I produttori tradizionali, dice, «continuano a produrre metallo, mentre oggi l’auto è soprattutto informatica. Non è più un prodotto statico, ma un oggetto flessibile che cambia ed evolve durante tutto il suo ciclo di vita». Tesla e i cinesi l’hanno capito e stanno spazzando via dal mercato i colossi occidentali. Corcione è reduce da un viaggio a Shaghai, «una metropoli con centinaia di migliaia di auto in movimento, nel silenzio più assoluto. Basterebbe questo a capire la portata inarrestabile della rivoluzione in atto».

Anche per questo pensa che l’Unione Europea abbia fatto bene a fissare scadenze precise per lo stop alle auto termiche e si augura che che non vengano annacquate. «Senza una deadline certa – aggiunge – la nostra industria automobilistica sarebbe destinata a perdere ulteriormente competitività e quote di mercato».

Ultima annotazione sull‘infrastruttura di ricarica, proprio partendo dall’esempio di Shanghai: «Circolano solo auto elettriche, ma non ho visto nemmeno una colonnina in strada. Dove ricaricano? Ricaricano in aree attrezzate, tutte in DC e con decine di colonnine. Lo fanno di frequente ma in soli 6-7 minuti per sessione. Questo è il modello a cui dovremmo ispirarci».

