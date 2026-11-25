Quando la batteria di un’auto elettrica si guasta fuori garanzia, la sostituzione completa può trasformarsi in un vero e proprio salasso. Ma non sempre è necessario sostituire l’intero pacco batterie. Una diagnosi accurata e la riparazione dei singoli componenti possono ridurre sensibilmente i costi, fino a dimezzarli nei casi più gravi.

È il messaggio dell’ingegner Francesco Mastrandrea nella terza puntata della rubrica Youtube “L’Officina Elettrica“. Mastrandrea è General Manager e co fondatore di EvSafe, network italiano con sede a Milano di officine indipendenti specializzata nella manutenzione e riparazione delle auto elettriche. Oggi racconta come affrontare i guasti alle batterie puntando sulla riparabilità e sul mercato dei ricambi usati.

Non sempre serve cambiare tutta la batteria

Secondo Mastrandrera le case automobilistiche tendono spesso a proporre la sostituzione dell’intero pacco batterie anche quando il problema riguarda componenti circoscritti. Una scelta comprensibile, spiega, per ragioni di responsabilità, sicurezza e preparazione delle officine. Ma che può risultare economicamente penalizzante per il cliente. «Noi di EvSafe abbiamo puntato molto di più sulla riparabilità che su una sostituzione».

Il primo passo è una diagnosi approfondita. Quando una batteria entra in fault, infatti, non è detto che siano le celle ad avere problemi. Il guasto può dipendere anche da un fusibile, da un contattore o da un relè rimasto incollato, cioè da componenti elettrici ed elettronici che permettono al pacco batterie di funzionare.

In questi casi, intervenire sul singolo elemento può evitare una sostituzione molto più costosa.

Se si guastano le celle, si può cambiare il modulo

Anche quando il problema riguarda le celle, non è detto che l’intera batteria sia compromessa. Potrebbero essere soltanto alcuni elementi a presentare un difetto o un degrado anomalo. La riparazione, tuttavia, non sempre può arrivare fino alla singola cella. Le celle sono saldate industrialmente e un’officina non può riprodurre con la stessa qualità e sicurezza le saldature realizzate durante il processo produttivo.

La soluzione è sostituire il modulo interessato, scegliendo un ricambio con caratteristiche elettriche compatibili e una resistenza interna simile a quella degli altri moduli. Ma l’intervento richiede attenzione alla coppia di serraggio dei collegamenti e alla pulizia delle superfici di contatto, per evitare surriscaldamenti e problemi elettrici.

I moduli possono essere acquistati direttamente dalle case automobilistiche, quando disponibili, oppure reperiti sul mercato dei ricambi usati, oggi particolarmente sviluppato.

Batteria usata, costi dimezzati

Se il degrado è esteso a tutto il pacco batterie, la sostituzione completa diventa inevitabile. Anche in questo caso, però, non è obbligatorio acquistare una batteria nuova dal costruttore. Il consiglio è valutare un pacco batterie usato, purché sottoposto a controlli accurati e a test che ne verifichino sicurezza, stato di salute e conformità alle specifiche del veicolo.

«Nel caso peggiore in cui tutto il pacco va cambiato, i costi sono comunque circa la metà di quello di un pacco batterie di una casa costruttrice nuovo».

La differenza nello stato di salute e nella capacità di carica, sostiene l’ingegnere, può essere limitata a pochi punti percentuali. Una batteria usata selezionata e verificata può quindi offrire prestazioni molto vicine a quelle di una nuova, con un risparmio consistente.

Batterie senza moduli: una sfida per la riparabilità

Il quadro si complica con le batterie di nuova generazione, nelle quali le celle sono integrate direttamente nel pacco senza essere organizzate in moduli facilmente sostituibili. Queste soluzioni permettono di ridurre peso e ingombri e migliorare l’efficienza complessiva, ma pongono interrogativi sulla possibilità di riparare singoli componenti.

«La riparabilità di questi pacchi batterie […] solleva alcuni dubbi», osserva, indicando nella manutenzione di queste architetture una sfida sia per le officine indipendenti sia per gli stessi costruttori.

Il futuro: moduli aftermarket e batterie più capienti

Un altro tema riguarda i moduli aftermarket, in particolare quelli provenienti dalla Cina. Dal punto di vista tecnico, spiega Mastrandrea, sarebbe possibile utilizzarli per sostituire componenti degradati e, in prospettiva, anche per aumentare la capacità della batteria.

Un pacco batterie da 300 km di autonomia, per esempio, potrebbe teoricamente essere aggiornato con moduli più capienti fino a raggiungere un’autonomia di 600 km. Ma oggi esiste un ostacolo normativo: questi moduli non sono omologati per l’utilizzo sui veicoli. «È un vero peccato perché limita la manutenibilità del veicolo e del pacco batterie».

Ma EvSafe, svela Mastrandrea, sta lavorando con i legislatori per superare questa limitazione e rendere possibili interventi oggi tecnicamente fattibili, ma non legalmente ammessi. L’obiettivo è favorire una maggiore riparabilità delle auto elettriche, in linea con i principi dell’economia circolare, riducendo l’obsolescenza dei veicoli e valorizzando le batterie anche dopo molti anni di utilizzo.