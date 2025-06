Batteria, fa male ricaricare sempre alle colonnine Fast?

Ricaricare e sistematicamente alle colonnine Fast può danneggiare la batteria? Ce lo chiede Angelo che potrebbe farlo sfruttando una tariffa più conveniente di quella casalinga. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

La prossima auto sarà di sicuro una BEV, ma…

“Vi seguo da molto tempo e trovo i vostri articoli e video non solo

interessanti ma formativi per chi vuole approcciare il mondo delle auto

a zero emissioni.

Tra qualche mese cambierò l’auto e sono certo di passare ad una BEV.

Sarebbe l’unica auto di famiglia con la quale percorro circa 200 km a

settimana prevalentemente in paese ed in extraurbano con limiti tra 50 e

90 km/h. Pochi viaggi in autostrada e comunque nel raggio di 150 km tra

andata e ritorno al massimo 1 volta al mese e anche qui l’autonomia non

dovrebbe creare ansia.

A questo punto la scelta del veicolo sarebbe già quasi fatta, sarei

orientato verso la Puma Gen E con uno sguardo anche verso la MG4 e la

domanda che mi sto facendo sovente in questa fase pre acquisto è in

merito al tipo di ricarica.

Alla colonnina dei sogni spenderei meno che a casa

Abito a circa 18 chilometri di distanza dalla colonnina (dei sogni) Fast

DC Soland di Borgo d’Ale (VC) che in certe fasce orarie consente di

ricaricare a 0,25 € al kWh e potrei ricaricare a prezzi che forse

neanche a casa riuscirei a spuntare (solo il prezzo della materia prima

è intorno a quella cifra, aggiungendo imposte e accessori vari la

superiamo tranquillamente). E comunque anche fuori dalla fascia più

conveniente i prezzi si attestano tra 0,45 e 0,50 € al kWh.

La domanda è: fa male alla batteria caricare sempre su una Fast

considerando che cercherei di fare quanto più possibile la ricarica dal

20% all’80%? Consigliate di caricare prevalentemente in AC (wallbox

domestica da installare o A2A Energia Medium 100 kWh/mese a 0,49 €/kWh)

lasciando le Fast solo per eventuali esigenze di ricarica durante viaggi

autostradali?

Vi ringrazio per tutto quello che fate e complimenti anche per il

rinnovamento del sito„. Angelo Scalia

Basta non esagerare (forse)

Risposta- Beato lei che abita nei pressi della colonnina più conveniente d’Italia. E complimenti per l’ottima preparazione “teorica” che ha accumulato. La ricarica Fast può danneggiare la batteria se è utilizzata sistematicamente e se ogni volta viene “forzata” fino al 100% della capacità. Tuttavia non esistono certezze assolute in proposito. Uno studio su oltre 12.000 batterie Tesla ha dimostrato che anche in auto ricaricate quasi sempre in corrente continua il degrado della batteria non è superiore alla media.

Ma vuoi mettere la comodità della wallbox

La MG4, versione Standard, monta poi una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) poco sensibile alla ricarica-scarica completa e molto longeva (oltre 3.000 cicli). Ford Puma Gen-E adotta invece la più tradizionale chimica NMC (nichel-manganese-cobalto) che richiede più attenzione.

Se permette un consiglio, le suggeriremmo comunque di installare una wallbox per la ricarica domestica. Anche se il costo del kWh non si discosta molto da quello della colonnina dei miracoli di Borgo d’Ale, vuol mettere la comodità di inserire la spina alla sera e ritrovarsi la batteria piena la mattina successiva?