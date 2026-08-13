Batteria difettosa nella Leaf: che posso fare?







Batteria difettosa nella Leaf: che cosa posso fare? Ad avere problemi è un lettore sardo con una Nissan di sei anni. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Batteria difettosa nella Leaf: “Problemi in 3 moduli”

“S ono un vostro lettore e chiedo aiuto riguardo la situazione in cui mi trovo con la mia Nissan Leaf. Da settembre 2020 sono possessore di una Leaf 40 kWh e ad oggi ho percorso 150.000 km. Da diversi mesi nella mia auto si verifica un repentino calo del livello di percentuale di batteria, che poi risale quando vado a bassa velocità. Utilizzando l’app .LeafSpy pro- ho visto che risultano difettosi tre moduli della batteria. La concessionaria Nissan di Cagliari mi dice che l’auto è fuori garanzia per problemi ai moduli della batteria in quanto sono già trascorsi 5 anni dall’immatricolazione. E che gli 8 anni o 160000 km di garanzia coprono solo la capacità di accumulo della batteria, che nel mio caso è di circa l’83%. Aggiungo anche che da una settimana non posso più usare l’auto perché non mi permette di effettuare la ricarica: il sistema va in protezione. Cosa posso fare e come devo comportarmi? La concessionaria ha ragione o vuole evitare di intervenire gratuitamente? Grazie per il vostro contributo ” . Alfonso Zanetta

Che cosa dicono le regole sulla garanzia

Risposta. Forse è il caso di sentire il Servizio Clienti di Nissan (tel. 800.105.800) per capire se ha ragione la concessionaria. Per quel che riguarda l’autonomia residua, in effetti, gli estremi per l’intervento in garanzia al momento non ci sono. Sul sito ufficiale del costruttore si legge: “In aggiunta alla copertura per difettosità dei materiali o di prodotto, la batteria di trazione… è anche garantita in caso di perdita della capacità al di sotto delle 9 tacche su 12 (come indicato sul quadro strumenti del veicolo). La garanzia copre tutte le necessarie riparazioni per riportare l’efficienza della batteria al livello minimo di 9 tacche su 12“. Ovvero al 75%, percentuale ancora non raggiunta. C’è comunque da trarre una lezione da questa vicenda. Si sente spesso dire che la batteria è garantita per un cero numero di anni. In realtà solo la capacità delle celle lo è, qualsiasi altro problema segue la garanzia normale. Forse è il caso di sentire ildi Nissan (tel.) per capire se ha ragione la concessionaria. Per quel che riguarda l’autonomia residua, in effetti, gli estremi per l’intervento in garanzia al momento non ci sono.del costruttore si legge: “In aggiunta alla copertura per difettosità dei materiali o di prodotto, la batteria di trazione… è anche garantita in caso di perdita della capacità al di sotto dell(come indicato sul quadro strumenti del veicolo). La garanzia copre tutte le necessarie riparazioni per riportare l’efficienza della batteria al livello minimo di 9 tacche su 12“. Ovvero, percentuale ancora non raggiunta. C’è comunque da trarre una lezione da questa vicenda. Si sente spesso dire che la batteria è garantita per un cero numero di anni. In realtàlo è, qualsiasi altro problema segue la garanzia normale.

I VIDEO-SHORTS di Alex il principiante: domande basiche, risposte…