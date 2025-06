Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Scandlines vicina alla meta: collegare Germania e Danimarca con un traghetto elettrico, alimentato da una batteria da 10 MWh. Un progetto a lungo termine di cui scrivemmo nel 2021 (leggi). Sono passati quattro anni ma in autunno dovrebbe entrare in servizio. Il test in mare è andato bene.

In Turchia le prime prove in mare del traghetto di Scandlines da 80 milioni di euro

Il primo traghetto elettrico della compagnia ha completato con successo le prove in mare in Turchia. Via libera al collegamento via mare decarbonizzato tra Germania e Danimarca. I test del traghetto elettrico hanno avuto come sfondo il Mar di Marmara, al largo delle coste turche.

L’investimento è importante: 80 milioni e «rappresenta un’importante pietra miliare nella nostra strategia di decarbonizzazione».

Questi i dati: lungo 147,4 metri e largo 25,4, può trasportare fino a 66 unità di carico, ovvero circa 1.200 metri lineari, e 140 passeggeri. Il pacco batteria come avevamo scritto nel 2021 è sempre da 10 MWh, ma sorprende la velocità di ricarica annunciata dal gruppo: «Completamente ricaricabile in soli 12 minuti durante gli scali».

In mare sono già in navigazione o pronti al varo traghetti con mega batterie (leggi) e navi elettriche di grande stazza che possono trasportare fino a 2.000 passeggeri (leggi).

La rotta, la traversata e la velocità di crociera tra 10 e 16 nodi

La rotta unisce Puttgarden, in Germania, e Rødby, in Danimarca, una distanza di circa trenta chilometri. La traversata durerà 45 minuti, a una velocità di servizio compresa tra i 10 e i 16 nodi.

Durante le prove, le prestazioni dei sistemi elettrici e delle batterie sono state verificate sotto la supervisione del Lloyd’s Register. Il traghetto è stato realizzato nel cantiere navale turco Cemre che ha collaborato strettamente con Scandlines durante questa fase di test.

Le specifiche tecniche

«Sarà un giorno molto importante per noi quando vedremo il nostro nuovo traghetto arrivare a Rødbyhavn e non vediamo l’ora di metterlo in servizio. Con il nostro primo traghetto a zero emissioni, stiamo compiendo un enorme passo avanti verso il raggiungimento del nostro obiettivo di operare a zero emissioni dirette sulla tratta Puttgarden-Rødby entro il 2030», parole di Michael Guldmann Petersen, COO di Scandlines.

La fase finale dell’allestimento della nave è attualmente in corso. Una volta completata la messa in servizio tecnica, la nave verrà consegnata a Scandlines.

Successivamente, navigherà verso Rødbyhavn, con scali programmati a Gibilterra e Brest. La messa in servizio è prevista per questo autunno.

Scandlines in un anno trasporta mediamente oltre 7 milioni di passeggeri, 1,7 milioni di auto e circa 700.000 camion sulle rotte Puttgarden-Rødby e Rostock-Gedser.

