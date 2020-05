Batteria da 1 milione di miglia? SVolt “brucia” Tesla

Potrebbero essere i cinesi di SVolt, e non Tesla, i primi a mettere sul mercato la mitica batteria da un milione di miglia (quasi). E sarà una batteria senza cobalto (il materiale più costoso e critico nella batteria litio-ioni), meno costosa, con una capacità energetica sufficiente ad abilitare un’autonomia di oltre 800 km. Le prime forniture, nel 2021, saranno a favore della ex casa madre cinese, il costruttore Great Wall Motors. Ma SVolt avrebbe già in tasca un contratto con un brand europeo che ne ha ordinate per 7 GWh.

Intanto SVolt ha già bruciato sul tempo Elon Musk con l’annuncio. Mentre il patron di Tesla ha appena rinviato a giugno l’atteso Battery Day, palcoscenico prescelto per svelare il dettaglio della sua batteria da un milione di miglia frutto del programma segreto Roadrunner, SVolt l’ha fatto l’altra notte in livestream da Pechinio.

SVolt promette: lunga vita e senza cobalto

Secondo Yang Hongxin, presidente di SVolt, le nuove batterie senza cobalto sopportano più cicli di ricarica (di qui la durata), sono più sicure, hanno una maggiore densità energetica. La nuova cella L6 sfrutta un nuovo design e nuove configurazioni del catodo. Quest’ultimo è realizzato in un unico cristallo, come in uno dei brevetti appena depositati da Tesla, ricoperto con un materiale a nanostruttura reticolata capace di aumentarne la densità energetica del 40%.

SVolt non ne ha svelato la chimica, limitandosi a dire che non conterrà cobalto. Il brevetto Tesla ha invece una composizione classica nichel-manganese-cobalto con le proporzioni 5-3-2 (NMC532 la sigla). Le nuove celle avranno anche un diverso design. Non più cilindriche con gli stati arrotolati, ma a pacchetto con pellicole sovrapposte. Ciò migliorerebbe la gestione delle temperature, quindi la sicurezza, e il rapporto fra potenza, peso e volume, quindi le prestazioni.

L’autonomia arriva fino a 880 km

SVolt promette così un ciclo vitale di almeno 15 anni o 1,2 milioni di chilometri e una superiore velocità di ricarica. Entro giugno 2021 sarà pronto un primo pacco batteria da 115 Ah con densità di 245 Wh per kg e un’autonomia di 600 km. A fine anno arriverà un secondo pacco da 226 Ah con densità di 240 Wh per kg che garantirà un’autonomia di ben 880 km.

Facendo a meno del cobalto le batterie SVolt dovrebbero essere anche più sostenibili (il cobalto è la materia prima più problematica da estrarre e da smaltire) e meno costose. Attualmente, infatti, il prezzo che i produttori pagano è all’incirca questo: cobalto 27.000 euro/tonnellata; nickel: 11.000 euro/tonnellata; manganese: 2.000 euro/tonnellata.

A partire dal 2012 SVolt si è affermata come fornitore indipendente di batterie per autoveicoli. Nel 2018 è ufficialmente uscita dall’orbita di Great Wall Motors. Ha sede a Changzhou, nella provincia del Jiangsu. E’ il primo produttore di celle prismatiche AI ​​che utilizza la “tecnologia di impilamento ad alta velocità”. Da febbraio è entrata nella catena di fornitori di batterie per autoveicoli di OEM globali.