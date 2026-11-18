Ricariche, temperature, bilanciamento delle celle. Nella seconda puntata della nostra rubrica Youtube “L’officina elettrica” l’ingegner Francesco Mastrandrea, Generla Manager gi EvSafe, spiega quanto dura la batteria di un’auto elettrica e come preservarlka dal degrado.

Quanto dura davvero la batteria di un’auto elettrica? E soprattutto, cosa si può fare per conservarla in buone condizioni nel tempo? Sono domande che continuano ad alimentare dubbi tra gli automobilisti, soprattutto tra chi sta valutando l’acquisto di un’elettrica usata.

A fare chiarezza è l’ingegner Francesco Mastrandrea, che parte ci dà un dato importante: la durata effettiva delle batterie può essere sensibilmente superiore a quella che molti automobilisti immaginano. «Una batteria per auto è garantita 8 anni fino all’80% della capacità iniziale, ma in realtà abbiamo osservato batterie che tranquillamente durano 10-15 anni», spiega.

Anche i chilometraggi possono superare ampiamente quelli previsti dalle garanzie contrattuali, che normalmente si attestano intorno ai 160.000 chilometri, con alcune eccezioni che arrivano a 250.000.

Ricarica tra il 20 e l’80%, ma senza troppe ossessioni

Quali accorgimenti possono contribuire a prolungare la vita della batteria? Le raccomandazioni più diffuse sono ormai conosciute: limitare il ricorso alla ricarica rapida in corrente continua, evitare di mantenere abitualmente la batteria al 100% e non lasciarla scaricare completamente.

«Cercare di muoversi tra il 20 e l’80% sono tutte raccomandazioni validissime», conferma Mastrandrea. Si tratta di comportamenti che, almeno in linea teorica, riducono lo stress a cui sono sottoposte le celle.

Ma c’è un aspetto interessante che emerge dall’esperienza sul campo e che invita a non trasformare queste indicazioni in regole assolute.

«Abbiamo notato che anche batterie trattate male, tra virgolette, non presentavano differenze di durata particolarmente rilevanti». L’ingegnere cita il caso di accumulatori che avevano superato i 200.000 chilometri e che risultavano ancora in buone condizioni, nonostante fossero stati sottoposti a un utilizzo apparentemente poco rispettoso delle raccomandazioni.

In alcuni casi, racconta, il 99% delle ricariche era avvenuto in corrente continua, presso colonnine rapide sopra i 100 kW, e quasi sempre fino al 100%. «La batteria era ancora in buone condizioni e non così diversa da una batteria ben mantenuta».

Questo non significa che le modalità di ricarica siano irrilevanti. Piuttosto, suggerisce che la durata dipende da una combinazione di fattori: chimica delle celle, sistema di gestione termica, condizioni ambientali e modalità di utilizzo.

Anche la temperatura esterna gioca un ruolo importante. Lasciare a lungo un’auto esposta a temperature molto elevate, nell’ordine dei 35-45 gradi, può sottoporre la batteria a uno stress maggiore rispetto a un veicolo che viene abitualmente conservato in un ambiente con temperature comprese tra 10 e 20 gradi.

Per questo Mastrandrea invita a seguire le buone pratiche, senza però attribuire loro effetti risulutivi: «Non posso dirvi che durerà il doppio, durerà il 30% di più, perché non ho dei dati così robusti per poterlo dire».

Batterie LFP: l’importanza della ricarica al 100%

C’è poi un’indicazione che merita un approfondimento, perché può sembrare in contraddizione con il consiglio di non superare abitualmente l’80%: ogni tanto la batteria deve essere ricaricata completamente. Questo vale soprattutto per gli accumulatori al litio-ferro-fosfato (LFP).

«Ogni tanto al 100% vanno ricaricate, soprattutto le litio-ferro», sottolinea Mastrandrea, indicando anche una frequenza orientativa: una volta alla settimana. Il motivo è legato al funzionamento del BMS (Battery Management System), il sistema elettronico che controlla e gestisce la batteria. Nelle celle LFP la curva di tensione è particolarmente piatta: tra diversi livelli di carica la tensione cambia poco. Questo rende più difficile per il BMS stimare con precisione l’energia residua.

La ricarica completa consente quindi al sistema di riconoscere il riferimento del 100% e di mantenere una corretta calibrazione. Inoltre, permette il bilanciamento delle celle, un’operazione che può non essere completata quando ci si ferma abitualmente all’80%.

Il consiglio, dunque, è di non rinunciare del tutto alle ricariche complete per paura di danneggiare l’accumulatore. Occorre semplicemente utilizzarle quando servono, rispettando le indicazioni del costruttore.