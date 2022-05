Batteria auto al servizio della casa. Conviene? Anche no

Gugliemo torna sul tema del V2H, cioè sulla possibilità di utilizzare la batteria auto per alimentare i consumi domestici, sollevato da Stefano e ampiamente commentato sul nostro blog. Ne approfittiamo per aggiungere qualche ulteriore notazione. Ricordiamo che potete inviarci le vostre domande scrivendo a info@vaialettrico.it

Ho fatto i conti: sarà una vera rivoluzione

”Rispondo, non da tecnico, al quesito di Stefano. Un impianto da 4,5 kW, se esposto in modo ottimale, in Lombardia in una giornata di sole, produce circa 25 kWh. Il consumo medio di una famiglia è di circa 7 kWh al giorno. La differenza in eccesso è pagata da GSE. Naturalmente durante le ore serali e notturne, se non si ha un sistema di accumulo, il risparmio sulla bolletta non supera nell’arco di un anno il 35%. Io possiedo una batteria di accumulo da 6 kWh e così il risparmio arriva al 60%.

Tuttavia ho già calcolato che la batteria di accumulo anche con la detrazione al 50% non sarà mai attiva a causa della sua durata (10 anni?). I pannelli invece si ripagano perché continuano a produrre energia anche dopo 30 anni.

Diverso è se uso la batteria dell’auto come accumulo. Certo un impianto da 4,5 kW impiegherà diversi giorni per caricare una batteria da 58 kWh. Ma una volta caricata sarà in grado di alimentare un’abitazione per 5 intere giornate. La batteria dell’auto sarà la vera rivoluzione per la transizione energetica perché è statisticamente dimostrato che una vettura è ferma per il 90% del suo tempo. A questo punto, qualora ci fosse spazio sul tetto, converrebbe istallate la massima potenza possibile „ .

Degrado della batteria, questo è il problema

RISPOSTA – Tutti sanno che la durata di una batteria si misura in clicli di ricarica (fra 1.000 e 1.500 per le più comuni celle al litio). In altre parole più frequentemente si effettua una carica-scarica completa, più velocemente si degraderanno le celle, perdendo progressivamente la loro capacità. Perciò, utilizzando la batteria dell’auto per alimentare, oltre al veicolo, anche i consumi di casa (V2H), il numero di cicli annuali aumenterà. E inevitabilmente diminuirà la sua vita utile. Tutti sanno che la durata di una batteria si misura in(fra 1.000 e 1.500 per le più comuni celle al litio). In altre parole più frequentemente si effettua una carica-scarica completa, più velocemente si, perdendo progressivamente la loro capacità. Perciò, utilizzando la batteria dell’auto per alimentare, oltre al veicolo, anche i consumi di casa (V2H), il numero di cicli annuali aumenterà. E inevitabilmente diminuirà la sua vita utile.

Di quanto? E’ difficile dirlo. Il degrado non è lineare e dipende anche da come si effettuano la ricarica e la scarica. E’ più accentuato se le due operazioni avvengono in condizioni di stress (alta potenza in entrata e frequenti picchi in usicta). Ma questo non è il caso di un impiego “casalingo”.

Tuttavia gli studi in proposito sono ancora incompleti e mancano precisi parametri di valutazione. Alcuni ricercatori, addirittura, hanno verificato che cicli periodici e regolari come quelli domestici possono anche migliorare la resilienza delle batterie. Come un allenamento metodico e tranquillo migliora la longevità di un atleta.

Difficile calcolare vantaggi e svantaggi

Fatto sta che non è facile calcolare la convenienza economica di questo doppio uso delle batterie al litio delle auto. I risparmi per la maggior quota di autoconsumo dell’energia fotovoltaica anche senza i costi di un accumulatore statico potrebbero essere più che compensati dalla prematura sostituzione delle batteria auto. Senza contare il fatto che potrebbe decadere la garanzia del costruttore, generalmente fissata in 8 anni e 160.000 km.

Le difficoltà a quantificare il maggior degrado dovuto all’impiego bidirezionale della batteria auto sta rallentando anche l’adozione di norme per il V2G, vale a dire lo scambio di energia fra veicoli e rete elettrica. Per stabilire un’ equa tariffa a cui prelevare corrente dalle auto in caso di extra richiesta della rete, infatti, sarebbe indispensabile sapere esattamente quanto costa al proprietario questo servizio supplementare in temini di maggior usura della sua batteria.

Un’ opportunità per chi usa poco la sua auto elettrica

L’impiego bidirezionale trazione-uso domestico della batteria auto, però, potrebbe essere interessante per chi sottoutilizza il proprio veicolo percorrendo appena 10-12 mila km all’anno. In questo caso il degrado accelerato (10 anni anzichè 15?) non è un problema, mentre il risparmio aggiuntivo sui consumi domestici aiuta a compensare il maggior costo d’acuisto di una BEV rispetto a una ICE.